Врач назвала опасные после разогревания в микроволновке продукты

Ранее, 24 января, онколог группы компаний BestDoctor Снежанна Генинг развеяла миф о связи микроволновок с раком. Она подчеркнула, что эффекты микроволн зависят от их частоты и излучение СВЧ-печи не может поменять структуру атомов. Однако она подчеркнула, что не стоит использовать неисправные микроволновки и нельзя помещать в печь пластик, не предназначенный для нагрева, так как он может выделять токсичные вещества.