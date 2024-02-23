Врач назвала опасные после разогревания в микроволновке продукты

«Микроволновка — это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров. — Ред.)», — сказала эксперт.
То же касается и детского питания на молочной основе, подчеркнула она в интервью радио Sputnik.
По словам врача, особую опасность для здоровья после разогревания имеет фастфуд. Мойсенко отмечает, что натуральные жиры при разогревании в микроволновке становятся трансжирами, а если продукт изначально содержит трансжиры, то они могут перейти в токсическую форму.
Разогревать без опаски для самочувствия и здоровья можно хлеб или крупы без жира, уточняет диетолог. А то, что не подходит для СВЧ-печи, можно разогреть на электрической или газовой плите, рекомендует Мойсенко. Однако разогревать продукты стоит только один раз. Повторный нагрев неполезен для любого продукта, даже воды, подчеркнула эксперт.
Ранее, 24 января, онколог группы компаний BestDoctor Снежанна Генинг развеяла миф о связи микроволновок с раком. Она подчеркнула, что эффекты микроволн зависят от их частоты и излучение СВЧ-печи не может поменять структуру атомов. Однако она подчеркнула, что не стоит использовать неисправные микроволновки и нельзя помещать в печь пластик, не предназначенный для нагрева, так как он может выделять токсичные вещества.
До этого, 3 января, диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев рассказал, как правильно нагревать мед. Он также рекомендовал греть продукт на водяной бане, а не в микроволновке, чтобы не дать полезным веществам меда разрушиться.