Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
13:14 (мск), источник: Газета.Ру

Врач назвала настоящую причину опасности смешивания разных видов алкоголя

Смешивание разных видов спиртного повышает риск чрезмерного употребления алкоголя. Об этом «Ленте.ру» рассказала терапевт Марина Казакова.

Наверх
Источник: Freepik

На сегодняшний день проведено мало исследований о взаимодействии различных видов алкоголя друг с другом. Однако доказано, что смешивание разных видов повышает риск злоупотребления спиртным.

«Употребление разных видов напитков вряд ли опьянит сильнее, чем употребление одинакового количества одного вида. Многие исследования показывают: употребление большого количества алкоголя часто сопровождается смешиванием разных видов. Также смешивание напитков может быть сигналом начинающейся алкогольной зависимости», — предупредила Казакова.

При употреблении более одного напитка дополнительное количество алкоголя накапливается в крови и тканях. Поэтому безопаснее потягивать напитки в течение новогодней ночи, а не пить шотами. Также следует пить чистую воду и закусывать алкоголь пищей с высоким содержанием белка или жиров. Терапевт добавила, что печень может перерабатывать в час около 30 граммов водки, либо 120 граммов красного сухого вина или 330 граммов пива.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Звезда «Слова пацана» заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все»
Юрий Назаров пожаловался, что Пугачева общается не с той компанией
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь