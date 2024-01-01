Врач назвала настоящую причину опасности смешивания разных видов алкоголя
Смешивание разных видов спиртного повышает риск чрезмерного употребления алкоголя. Об этом «Ленте.ру» рассказала терапевт Марина Казакова.
Смешивание разных видов спиртного повышает риск чрезмерного употребления алкоголя. Об этом «Ленте.ру» рассказала терапевт Марина Казакова.
На сегодняшний день проведено мало исследований о взаимодействии различных видов алкоголя друг с другом. Однако доказано, что смешивание разных видов повышает риск злоупотребления спиртным.
«Употребление разных видов напитков вряд ли опьянит сильнее, чем употребление одинакового количества одного вида. Многие исследования показывают: употребление большого количества алкоголя часто сопровождается смешиванием разных видов. Также смешивание напитков может быть сигналом начинающейся алкогольной зависимости», — предупредила Казакова.
При употреблении более одного напитка дополнительное количество алкоголя накапливается в крови и тканях. Поэтому безопаснее потягивать напитки в течение новогодней ночи, а не пить шотами. Также следует пить чистую воду и закусывать алкоголь пищей с высоким содержанием белка или жиров. Терапевт добавила, что печень может перерабатывать в час около 30 граммов водки, либо 120 граммов красного сухого вина или 330 граммов пива.