Врач назвал способы предупредить развитие йододефицита
Способы предупредить развитие йододефицита в беседе с «Мослентой» назвала врач-кардиолог «Инвитро-Урал» Анна Чугунникова.
Способы предупредить развитие йододефицита в беседе с «Мослентой» назвала врач-кардиолог «Инвитро-Урал» Анна Чугунникова.
«Один из самых эффективных методов профилактики йододефицита, согласно рекомендациям ВОЗ, это добавление в пищу йодированной соли, в каждом грамме которой содержится около 45 микрограммов йода. Заменяя обычную соль йодированной, можно полностью удовлетворить потребности организма», — пояснила специалист.
Врач отметила, что информация о содержании добавленного йода обязательно указывается на упаковке согласно стандартам
Например, морская капуста содержит более 200 микрограммов йода на 100 граммов продукта, а в креветках этот показатель составляет 150 микрограммов на 100 граммов. Йод также содержится в мясе, фруктах и молочных продуктах, но его там значительно меньше — например, 7−16 микрограммов йода на 100 граммов. продукта содержится в мясе и молочных продуктах. В питьевой воде содержание йода и вовсе крайне низкое — 0,2−2 микрограмма на литр, поэтому для профилактики лучше приобретать йодированную питьевую воду.
Ранее Чугунникова также назвала основные симптомы йододефицита.