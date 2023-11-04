Врач назвал продукт, который заставит кишечник работать: Китайцы «едят тазами»

Дело в том, что содержащийся в продукте капсаицин может улучшить перистальтику кишечника и тем самым стимулировать процесс пищеварения. Кроме того, в продукте много клетчатки, что также хорошо влияет на перистальтику и помогает при запорах. Если есть такая проблема, то «пища с огоньком» зачастую может ее решить. Правда, тут важно, убрав симптом, все же выяснить, что спровоцировало эту проблему, подчеркнул специалист.

Стоит иметь в виду, что можно получить и обратный эффект — поэтому есть много перца, как это делают привыкшие к подобной пище с детства азиаты, не стоит. «Перец стимулирует моторику кишечника. Это означает, что пища проходит через наш желудочно-кишечный тракт намного быстрее. Но вот небольшой нюанс: из-за этого у нас может возникнуть диарея», — уточнил Вялов.

Иногда организм сам дает «сигнал», что с острым перцем конкретному человеку лучше не экспериментировать. Ограничить перец в блюдах стоит, если вы испытываете дискомфорт или боли после его употребления.