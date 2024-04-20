Врач назвал причины снижения либидо

«Все половые гормоны в определенной комбинации есть в организме как мужчин, так и женщин. У представителей обоих полов андрогены повышают половое влечение. Их уровень может меняться с возрастом — например, пик продукции андрогенов у женщин приходится на возраст от 20 до 30 лет, а уровень тестостерона повышается при овуляции и остается высоким до менструации. При дефиците тестостерона у женщин развивается половая дисфункция, ухудшается настроение, снижается уровень энергии. У мужчин уровень тестостерона высок в юности, а после 30−35 лет постепенно снижается. Но часто это не приводит к дефициту гормона или угнетению половой функции. К тому же обнаружено, что высокая частота половых актов сама по себе повышает уровень тестостерона», — пояснил врач.