Врач назвал причины снижения либидо

В возбуждении и подавлении сексуального влечения важную роль играют гормоны: в первую очередь андрогены (мужские половые гормоны) и эстрогены (женские половые гормоны), а также пролактин, прогестерон, гормоны щитовидной железы и другие.
«Все половые гормоны в определенной комбинации есть в организме как мужчин, так и женщин. У представителей обоих полов андрогены повышают половое влечение. Их уровень может меняться с возрастом — например, пик продукции андрогенов у женщин приходится на возраст от 20 до 30 лет, а уровень тестостерона повышается при овуляции и остается высоким до менструации. При дефиците тестостерона у женщин развивается половая дисфункция, ухудшается настроение, снижается уровень энергии. У мужчин уровень тестостерона высок в юности, а после 30−35 лет постепенно снижается. Но часто это не приводит к дефициту гормона или угнетению половой функции. К тому же обнаружено, что высокая частота половых актов сама по себе повышает уровень тестостерона», — пояснил врач.
Также на сексуальное влечение оказывают влияние гормоны, необходимые для вынашивания и кормления ребенка, — пролактин и прогестерон. Если их уровень повышается, либидо снижается. Такое часто случается у женщин при беременности и во время кормления грудью, но со временем баланс гормонов в организме восстанавливается и сексуальная жизнь приходит в норму.
«Свою лепту в сексуальную жизнь вносит “гормон стресса” — кортизол. Обычно чем выше его уровень, тем меньше человеку хочется заниматься сексом. Именно поэтому в период ударной работы над сложным проектом, при высокой нагрузке и других жизненных сложностях интерес к сексу ослабевает. Иногда причиной резкого снижения либидо становятся заболевания, связанные с гормональным дисбалансом и нарушением обмена веществ», — отметил Кузнецов.
Например, при гипофункции щитовидной железы количество гормонов, которые она вырабатывает, снижается, а уровень пролактина растет, что приводит к снижению сексуального влечения. Противоположное состояние — гипертиреоз — может привести к повышенному либидо. На интимную жизнь также могут оказать влияние сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания органов репродуктивной системы, болезни печени и почек.
По словам врача, резкое повышение либидо — явление более редкое, оно может возникнуть на патологической почве, часто ассоциировано с психическими и неврологическими заболеваниями (биполярное аффективное расстройство и некоторые варианты шизофрении, новообразования в головном и спинном мозге, болезнь Паркинсона). Однако это не главный, а дополнительный симптом заболевания.
«Но не нужно забывать, что либидо реализуется через работу специфических структур мозга и высшей нервной деятельности. Поэтому значимый фактор в развитии полового влечения у мужчин и особенно у женщин — психоэмоциональное состояние. Например, недавние исследования головного мозга показали, что у женщин с низким либидо отмечается снижение активности в областях мозга, ответственных за сексуальное желание, и повышенная активность в областях мозга, ответственных за самоконтроль и моральные суждения», — добавил специалист.
Также он отметил, что тревога, депрессия, негативное восприятие себя и своего тела, опыт психотравмирующих сексуальных событий в прошлом часто определяют и являются главными причинами нарушения влечения. Очень важно также качество партнерских отношений: уровень доверия, способность обсуждать свои желания и проблемы, сексуальная техника партнера напрямую влияют на либидо.
Дополнительную лепту, по его словам, вносит образ жизни человека. Плохое качество сна, низкая физическая подготовка, курение, нездоровое питание, тяжелый график работы и переутомление могут спровоцировать ухудшение сексуального влечения. К факторам риска также относится прием некоторых лекарственных средств, например гормональных, антигистаминных препаратов, антидепрессантов, нейролептиков.
«Если же резко снизившееся либидо сложно объяснить неприятностями на работе или естественными гормональными колебаниями, а также если оно сочетается с другими симптомами (слабостью, набором или потерей веса, повышенной температурой тела, психическими нарушениями), то стоит пройти медицинское обследование, чтобы исключить серьезные заболевания, которые отражаются на сексуальном влечении. Важно помнить простую истину, что сила полового влечения зависит от ожидаемого сексуального вознаграждения, то есть от интенсивности и яркости чувств и эмоций, переживаемых при половом акте. Положительный сексуальный опыт повышает либидо», — резюмировал врач.
10 февраля прошлого года врач-уролог Станислав Песегов назвал вызывающие мужское бесплодие факторы. По его словам, среди причин нарушения мужской репродуктивной функции важное значение играют эндокринные расстройства, генетические факторы, а также вредные привычки.