Врач назвал первые признаки смертельно опасного заболевания кожи

По словам Каневского, по этим причинам важно следить за признаками, появление которых должно заставить обратиться к врачу. К ним относятся быстрый рост уже существующей родинки, появление у нее асимметричной формы и нечетких краев, образование неравномерной окраски (черной, темно-коричневой или серой).