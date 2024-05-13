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Врач назвал первые признаки смертельно опасного заболевания кожи

Быстрый рост родинки и появление у нее нечетких границ являются одними из первых признаков меланомы, предупредил терапевт, медицинский директор израильского медцентра «Манор Медикал» Александр Каневский.

Источник: Freepik

Эти и другие симптомы смертельно опасного заболевания врач назвал «Ленте.ру».

По словам врача, опасность меланомы в том, что по сравнению с другими онкологическими заболеваниями этот вид рака имеет более высокий процент летальных исходов.

К сожалению, не всегда меланомный невус имеет внешние проявления, позволяющие пациенту самостоятельно уловить момент формирования рака. К тому же отсутствует боль, а общее самочувствие не страдает.

Александр Каневский
терапевт

По словам Каневского, по этим причинам важно следить за признаками, появление которых должно заставить обратиться к врачу. К ним относятся быстрый рост уже существующей родинки, появление у нее асимметричной формы и нечетких краев, образование неравномерной окраски (черной, темно-коричневой или серой).

При обнаружении какого-либо из этих признаков необходимо срочно обратиться к онкодерматологу для обследования. Особенно важно это сделать людям со светлой кожей и тем, кто работает на солнце, заключил Каневский.

Ранее онколог Руслан Басанов назвал признаки лимфомы — часто развивающегося у молодых людей типа рака. В их число врач включил увеличение лимфоузлов и появление сильной ночной потливости.