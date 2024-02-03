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Врач назвал основные витамины, которые необходимо принимать после 50 лет

Бесконтрольный приём витаминов вызовет дисбаланс, из-за которого может увеличиться риск развития онкологии. Об этом читателей Life.ru предупредил врач-терапевт Александр Лаврищев. При этом, по его словам, после 50 лет, наоборот, важно принимать определённые витамины, потому что в это время у людей возникают некоторые сбои в организме.
Источник: Freepik

Врач назвал основные витамины, которые необходимо принимать после 50 лет.

Доказано, что бесконтрольный приём поливитаминов увеличивает риски онкологических заболеваний. Это связано с тем, что для реализации встроенной в наши клетки программы защиты от ракового перерождения используются оксиданты-вещества, повреждающие клеточную стенку путём окисления. Многие витамины являются антиоксидантами, соответственно, могут помешать этому процессу.

Александр Лаврищев
Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Специалист отметил, что люди старше 50 лет могут не получать достаточного количества витаминов, необходимых для хорошего самочувствия. Так, чаще всего у данной возрастной группы наблюдается дефицит витамина B12. Прежде всего это грозит анемией и когнитивными нарушениями. Также человек может часто испытывать слабость или онемение в конечностях. Кроме того, у людей старше 50 лет часто наблюдается нехватка важного для здоровья костей и защиты от онкологических заболеваний витамина D. Как пояснил Лаврищев, он образуется в организме под воздействием солнечных лучей. Однако пожилые мало находятся на солнце, мало едят продукты, где витамин D содержится в достаточном количестве. Дефицит этого элемента может привести к остеопорозу, переломам и мышечной слабости.

«Кроме того, у людей старше 50 лет может увеличиться выделение кальция с мочой из-за возрастных изменений в работе почек. Дефицит кальция может привести к остеопорозу, переломам, мышечным спазмам и аритмии», — резюмировал терапевт.