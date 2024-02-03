Врач назвал основные витамины, которые необходимо принимать после 50 лет.
Доказано, что бесконтрольный приём поливитаминов увеличивает риски онкологических заболеваний. Это связано с тем, что для реализации встроенной в наши клетки программы защиты от ракового перерождения используются оксиданты-вещества, повреждающие клеточную стенку путём окисления. Многие витамины являются антиоксидантами, соответственно, могут помешать этому процессу.
Специалист отметил, что люди старше 50 лет могут не получать достаточного количества витаминов, необходимых для хорошего самочувствия. Так, чаще всего у данной возрастной группы наблюдается дефицит витамина B12. Прежде всего это грозит анемией и когнитивными нарушениями. Также человек может часто испытывать слабость или онемение в конечностях. Кроме того, у людей старше 50 лет часто наблюдается нехватка важного для здоровья костей и защиты от онкологических заболеваний витамина D. Как пояснил Лаврищев, он образуется в организме под воздействием солнечных лучей. Однако пожилые мало находятся на солнце, мало едят продукты, где витамин D содержится в достаточном количестве. Дефицит этого элемента может привести к остеопорозу, переломам и мышечной слабости.
«Кроме того, у людей старше 50 лет может увеличиться выделение кальция с мочой из-за возрастных изменений в работе почек. Дефицит кальция может привести к остеопорозу, переломам, мышечным спазмам и аритмии», — резюмировал терапевт.