Врач назвал опасную дозу чая и кофе для пожилых людей

Для чая и кофе существует правило, которое рекомендует ограничить их употребление до максимум четырёх бокалов в день. Зерновой напиток улучшает работу головного мозга и минимизирует шанс появления болезней Альцгеймера или Паркинсона. А в случае с чаем выбор лучше сделать в пользу зелёных сортов: они более полезны, резюмировал Артюхов.