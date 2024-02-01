Врач назвал опасную дозу чая и кофе для пожилых людей

«Общепринятого мнения среди специалистов нет, но в последнее время общество склоняется в пользу того, что чай и кофе в умеренных количествах безвредны», — поделился врач с РИА «ФедералПресс».
Для чая и кофе существует правило, которое рекомендует ограничить их употребление до максимум четырёх бокалов в день. Зерновой напиток улучшает работу головного мозга и минимизирует шанс появления болезней Альцгеймера или Паркинсона. А в случае с чаем выбор лучше сделать в пользу зелёных сортов: они более полезны, резюмировал Артюхов.