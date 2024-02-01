Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвал опасную дозу чая и кофе для пожилых людей

Употребление чая и кофе не наносит вреда здоровью пожилых людей, а в некоторых случаях, наоборот, снижает риск возникновения опасных болезней. Негативные последствия могут начаться лишь в случае чрезмерного налегания на каждый из напитков, заявил геронтолог Игорь Артюхов.
Источник: Reuters

«Общепринятого мнения среди специалистов нет, но в последнее время общество склоняется в пользу того, что чай и кофе в умеренных количествах безвредны», — поделился врач с РИА «ФедералПресс».

Для чая и кофе существует правило, которое рекомендует ограничить их употребление до максимум четырёх бокалов в день. Зерновой напиток улучшает работу головного мозга и минимизирует шанс появления болезней Альцгеймера или Паркинсона. А в случае с чаем выбор лучше сделать в пользу зелёных сортов: они более полезны, резюмировал Артюхов.