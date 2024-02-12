Врач назвал главную ошибку россиян при измерении давления

«Некоторые люди уверены, что давление надо мерить три раза на одной руке и брать среднее арифметическое. Это глупость. При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле», — предупредил Хухрев.