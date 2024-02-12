Врач назвал главную ошибку россиян при измерении давления

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нередко приходится следить за показателями артериального давления в домашних условиях, чтобы своевременно принимать назначенные им препараты.
Повторное измерение давления на той же самой руке в течение короткого отрезка времени — главная ошибка, которую совершают россияне при проведении этой процедуры, считает врач.
«Некоторые люди уверены, что давление надо мерить три раза на одной руке и брать среднее арифметическое. Это глупость. При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле», — предупредил Хухрев.
По его словам, должно пройти не менее получаса, чтобы следующее измерение давления на той же самой руке дало точные результаты. Если же вы сомневаетесь в показаниях тонометра и хотите проверить их немедленно, есть другой способ, продолжил врач.
«Можно померить второй раз, но на другой руке. Причем при измерении на двух руках нужно считать как раз более высокое давление правильным», — уточнил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.