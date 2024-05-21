Врач Крашкина рассказала, как справиться с хронической усталостью

Для того чтобы перебороть синдромом хронической усталости, важно признать его наличие и следовать программе лечения, которая включает отдых, правильное питание, физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, прием витаминов и обеспечение здорового сна поделилась врач-психотерапевт клиники академика Ройтберга, Ирина Крашкина.