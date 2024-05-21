Врач Крашкина рассказала, как справиться с хронической усталостью

Общение с психотерапевтом также необходимо для преодоления депрессии и достижения баланса между работой и личной жизнью.
— Необходимо научиться говорить «нет» и распределять свои обязанности разумно, чтобы избежать излишнего стресса и усталости, — рассказала специалист в интервью РИАМО.
Кроме того, врач может назначить лекарственную терапию: снотворные или успокоительные препараты, стимуляторы «гормона радости», психотропные препараты, витамины, иммуномодуляторы и противовоспалительные препараты.
Правильное питание, полноценный отдых и рациональный режим дня также играют важную роль в борьбе с этим синдромом.
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