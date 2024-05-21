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Врач Крашкина рассказала, как справиться с хронической усталостью

Для того чтобы перебороть синдромом хронической усталости, важно признать его наличие и следовать программе лечения, которая включает отдых, правильное питание, физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, прием витаминов и обеспечение здорового сна поделилась врач-психотерапевт клиники академика Ройтберга, Ирина Крашкина.

Источник: Freepik

Общение с психотерапевтом также необходимо для преодоления депрессии и достижения баланса между работой и личной жизнью.

— Необходимо научиться говорить «нет» и распределять свои обязанности разумно, чтобы избежать излишнего стресса и усталости, — рассказала специалист в интервью РИАМО.

Кроме того, врач может назначить лекарственную терапию: снотворные или успокоительные препараты, стимуляторы «гормона радости», психотропные препараты, витамины, иммуномодуляторы и противовоспалительные препараты.

Правильное питание, полноценный отдых и рациональный режим дня также играют важную роль в борьбе с этим синдромом.

Ранее врач-невролог Сергей Длин рассказал о ощущение слабости по утрам и из-за чего она может возникнуть.