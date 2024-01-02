Врач Кашух предупредила о последствиях для детей от переедания конфет

Детям можно съедать максимум шесть чайных ложек сахара в день, то есть менее 30 грамм. Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Эксперт отметила, что в 100 граммах конфет в среднем содержится 70 грамм сахара. То есть две-три конфеты в день не причинят вреда здоровью. При этом детям до двух лет медики рекомендуют не давать сладости.

Также Кашух отметила, что дело не только в объеме сладостей, но и в их качестве.

«Вред причиняет не любой сахар сам по себе. Природный сахар присутствует во всех фруктах и ягодах, овощах и даже зелени… Попадая в организм с едой, глюкоза из кишечника всасывается в кровь, а далее при помощи гормона инсулина проникает в клетки. И уже там в процессе распада глюкозы образуются молекулы АТФ — нечто вроде батарейки, питающей энергией все ткани и органы, в частности, мозг», — пояснила Кашух.

Ограничивать нужно потребление именно добавленного сахара. Его кладут в выпечку, конфеты и другие десерты, отметила врач.

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