Врач Кашух предупредила о последствиях для детей от переедания конфет
Детям до двух лет медики рекомендуют совсем не давать сладости.
Детям до двух лет медики рекомендуют совсем не давать сладости.
Детям можно съедать максимум шесть чайных ложек сахара в день, то есть менее 30 грамм. Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Эксперт отметила, что в 100 граммах конфет в среднем содержится 70 грамм сахара. То есть две-три конфеты в день не причинят вреда здоровью. При этом детям до двух лет медики рекомендуют не давать сладости.
Также Кашух отметила, что дело не только в объеме сладостей, но и в их качестве.
«Вред причиняет не любой сахар сам по себе. Природный сахар присутствует во всех фруктах и ягодах, овощах и даже зелени… Попадая в организм с едой, глюкоза из кишечника всасывается в кровь, а далее при помощи гормона инсулина проникает в клетки. И уже там в процессе распада глюкозы образуются молекулы АТФ — нечто вроде батарейки, питающей энергией все ткани и органы, в частности, мозг», — пояснила Кашух.
Ограничивать нужно потребление именно добавленного сахара. Его кладут в выпечку, конфеты и другие десерты, отметила врач.
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