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Врач Гадзиян назвал два продукта, которые вреднее сахара и соли

Некоторые продукты, которые зачастую присутствуют в рационе человека, на самом деле не нужны организму. Среди них сахар, соль, колбасные изделия и чипсы, которые содержат канцерогены. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.
Источник: РИА "Новости"

По его словам, на первом месте в этом списке находятся колбаса и чипсы. От сахара же и соли полностью отказаться невозможно, однако следует контролировать количество потребления их в пищу. Также для снижения риска развития рака, следует пить как можно больше чистой воды. Это также будет хорошей профилактикой мочекаменной болезни.

— Камнеобразование сильно увеличивает потребление натрия, поэтому советую уменьшить количество соли в рационе. Кроме того, нужно ограничить употребление мяса, пить больше жидкости, — рассказал онкоуролог.

Он также отметил, что для нейронов головного мозга наиболее опасен крепкий алкоголь. А для снижения риска развития простатита и аденомы следует вести более подвижный образ жизни. Также необходимо следить за собственным весом, так как лишние килограммы могут оказать плохое воздействие на гормональный фон и суставы, отметил Гадзиян в своем Telegram-канале.

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения и хирург Александр Умнов рассказал, как водка повышает риск рака половых органов и ЖКТ.