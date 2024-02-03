Врач Гадзиян назвал два продукта, которые вреднее сахара и соли

По его словам, на первом месте в этом списке находятся колбаса и чипсы. От сахара же и соли полностью отказаться невозможно, однако следует контролировать количество потребления их в пищу. Также для снижения риска развития рака, следует пить как можно больше чистой воды. Это также будет хорошей профилактикой мочекаменной болезни.