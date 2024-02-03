Врач Гадзиян назвал два продукта, которые вреднее сахара и соли

По его словам, на первом месте в этом списке находятся колбаса и чипсы. От сахара же и соли полностью отказаться невозможно, однако следует контролировать количество потребления их в пищу. Также для снижения риска развития рака, следует пить как можно больше чистой воды. Это также будет хорошей профилактикой мочекаменной болезни.
— Камнеобразование сильно увеличивает потребление натрия, поэтому советую уменьшить количество соли в рационе. Кроме того, нужно ограничить употребление мяса, пить больше жидкости, — рассказал онкоуролог.
Он также отметил, что для нейронов головного мозга наиболее опасен крепкий алкоголь. А для снижения риска развития простатита и аденомы следует вести более подвижный образ жизни. Также необходимо следить за собственным весом, так как лишние килограммы могут оказать плохое воздействие на гормональный фон и суставы, отметил Гадзиян в своем Telegram-канале.
Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения и хирург Александр Умнов рассказал, как водка повышает риск рака половых органов и ЖКТ.