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20:16 (мск), источник: RT на русском

Врач Филёва предупредила о вреде бесконтрольного применения сосудосуживающих капель

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва заявила, что бесконтрольное применение сосудосуживающих капель для носа может вызвать проблемы со здоровьем.

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Источник: Freepik

В беседе с Life.ru эксперт пояснила, что такие препараты сами по себе не лечат, а только облегчают насморк.

«Дело в том, что со временем рецепторы в носу перестают реагировать на лекарственные вещества в составе капель, а на этом фоне отёк только усиливается. Возникает замкнутый круг: без капель нос не дышит, но при их использовании отёк только усиливается», — сказала Филёва.

По её словам, при бесконтрольном использовании подобных капель может повыситься артериальное давление, начаться головная боль, одышка, проблемы со сном.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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