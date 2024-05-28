Врач дала советы аллергикам в тополиную метель

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева 28 мая рассказала, как выжить аллергикам в период тополиной метели и какие меры предосторожности следует принять, чтобы избежать неприятных последствий.
Тополиную метель создают семена тополя, покрытые легким и пушистым пухом. Тополя начали массово сажать в городах в середине прошлого века, так как они быстро росли и озеленяли районы из однообразных серых многоэтажек. Однако мало кто предвидел, что спустя несколько десятилетий эти деревья станут источником серьезных проблем для аллергиков.
«Сам по себе тополиный пух неаллергенен, по составу он похож на волокна хлопка и не может приводить к гиперчувствительности. Опасность кроется в другом. Тополиный пух как вата: он впитывает в себя множество веществ, которые рассеяны в воздухе, таких как пыльца растений, пыль, частицы перьев и шерсти животных. С пухом они разносятся на многие километры и могут попасть в органы дыхания людей, чувствительных, например, к пыльце березы, полыни или злаковых трав. В результате, подышав таким пухом, человек получает симптомы аллергии, но причина не в пухе как таковом», — объяснила врач.
Симптомы аллергии при тополиной метели могут быть очень выраженными, потому что за раз человек вдыхает много аллергенов.
«Обычно сезонная аллергия на пыльцу деревьев и трав проявляется заложенностью носа, чиханием, слезотечением. В период тополиной метели из-за обилия пыльцы в воздухе эти проявления могут усилиться, у человека появляется одышка, отекают глаза. Справиться с этим не всегда под силу привычным антигистаминным препаратам, иногда требуется немедленная медицинская помощь», — предупредила Филева.
По ее словам, если за окном настоящий снегопад из тополиного пуха, а у человека аллергия, лучше переждать этот период дома.
«Людям с аллергией на пыльцу во время тополиной метели следует сократить время пребывания на улице, особенно в ветреную погоду, когда пух активно разносится по воздуху. Планируйте прогулки на утренние или вечерние часы, когда концентрация пуха в воздухе ниже. Дополнительно можно защитить глаза и нос защитной маской и очками. Они создают механический барьер между слизистой оболочкой и вдыхаемым воздухом. После улицы верхнюю одежду необходимо сменить и принять легкий душ, чтобы смыть пыльцу с поверхности кожи», — посоветовала врач.
Кроме того, по ее словам, окна в доме лучше на время закрыть, чтобы пух случайно не залетел внутрь, а в комнатах включить увлажнители воздуха: во влажном воздухе пух оседает быстрее. Также в эти дни следует чаще протирать все поверхности влажной тряпкой, чтобы удалить пух, осевший в доме. Про антигистаминные препараты тоже лучше не забывать, их следует принимать так, как назначил врач, не прерывая курс.
Накануне специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни в Москве ожидается тополиная метель. По ее словам, во второй половине мая теплая и сухая погода спровоцировала раннее цветение тополя.