Врач дала советы аллергикам в тополиную метель

«Сам по себе тополиный пух неаллергенен, по составу он похож на волокна хлопка и не может приводить к гиперчувствительности. Опасность кроется в другом. Тополиный пух как вата: он впитывает в себя множество веществ, которые рассеяны в воздухе, таких как пыльца растений, пыль, частицы перьев и шерсти животных. С пухом они разносятся на многие километры и могут попасть в органы дыхания людей, чувствительных, например, к пыльце березы, полыни или злаковых трав. В результате, подышав таким пухом, человек получает симптомы аллергии, но причина не в пухе как таковом», — объяснила врач.