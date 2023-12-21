Врач Аскерова: несколько правил использования гаджетов помогут сохранить зрение

«Любые современные цифровые технические устройства, например ЖК-телевизоры или мониторы, имеющие большую диагональ, должны обязательно располагаться не менее чем на расстоянии 35 см от зрительных органов», — сообщила врач в интервью Общественной службе новостей.

Для электронной книги или планшета она посоветовала приобрести пюпитр (подставку), а в момент использования смартфона держать его прямо перед собой.

Также нельзя допускать наклона головы к экрану и сутулости при работе с гаджетами, отметила Аскерова. Смотреть на устройство следует прямо, а не сверху вниз или сбоку. Косой взгляд — главная причина развития астигматизма, добавила офтальмолог.

Кроме того, ни в коем случае нельзя пользоваться устройствами в темноте, заключила она.

Ранее старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов посоветовал во время снегопада при головных болях отказаться от использования гаджетов.