Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
13:39 (мск), источник: RT на русском

Врач Аскерова: несколько правил использования гаджетов помогут сохранить зрение

Врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Нурлана Аскерова рассказала, что смартфоны, планшеты, телевизоры и прочие устройства с ЖК-монитором не портят зрение. Негативные последствия для здоровья могут быть лишь от их неправильного применения.

Наверх
Источник: Reuters

«Любые современные цифровые технические устройства, например ЖК-телевизоры или мониторы, имеющие большую диагональ, должны обязательно располагаться не менее чем на расстоянии 35 см от зрительных органов», — сообщила врач в интервью Общественной службе новостей.

Для электронной книги или планшета она посоветовала приобрести пюпитр (подставку), а в момент использования смартфона держать его прямо перед собой.

Также нельзя допускать наклона головы к экрану и сутулости при работе с гаджетами, отметила Аскерова. Смотреть на устройство следует прямо, а не сверху вниз или сбоку. Косой взгляд — главная причина развития астигматизма, добавила офтальмолог.

Кроме того, ни в коем случае нельзя пользоваться устройствами в темноте, заключила она.

Ранее старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов посоветовал во время снегопада при головных болях отказаться от использования гаджетов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Верховная рада приняла во II чтении проект о легализации медицинского...
Орбан заявил, что Венгрия выступает против вступления Украины в НАТО
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь