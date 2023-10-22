Врач Алисова: Мята, ягоды и рыба — самые полезные для пищеварения продукты

Она отметила, что в кишечнике содержится более 70 процентов всех клеток, вырабатывающих антитела. Живущие в кишечнике бактерии расщепляют клетчатку и производят витамины, которые остро необходимы нашему организму.

Именно поэтому здоровый кишечник может внести значительный вклад в предотвращение заболеваний и воспалений, подчеркнула врач, перечислив самые полезные для кишечника продукты. По ее словам, в меню следует включать мяту, ягоды, рыбу и кокосы.

Врач пояснила, что мята обладает спазмолитическими свойствами и облегчает синдрома раздраженного кишечника. Кокосы помогают усваивать питательные вещества и полезны при заболеваниях в кишечнике и вокруг него.

Жирная рыба является отличным источником витамина D, а также жирных кислот омега-3, уменьшающих воспаление и способствующих развитию здоровых кишечных бактерий. Что же касается ягод, то одна чашка этого продукта содержит восемь граммов клетчатки — примерно четверть ежедневной потребности в ней.