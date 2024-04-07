Врач Алентов: клещевой энцефалит может стать причиной менингита

«Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по двум схемам: основной и экстренной, ускоренной. Основная схема вакцинации включает две-три прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период, с ноября по март, с интервалом в зависимости от вакцины — от одного до семи месяцев. Через 5—12 месяцев, также в зависимости от вакцины, необходимо поставить третью прививку. Три прививки считаются законченным курсом вакцинации. Далее следует повторная прививка раз в три года — для поддержания высокого уровня защиты», — отметил Алентов.