Впору аскорбиться. Кому и зачем нужен витамин C

Наш эксперт — ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Биологической активностью обладает только L-аскорбиновая кислота (водорастворимый витамин C, или биодобавка E300). Главная цель этого соединения — участие в проходящих в организме окислительно-восстановительных реакциях в качестве восстановителя.

За всё спасибо

Аскорбинка борется с перекисным окислением липидов — причиной старения и многих заболеваний (от простуды до рака). Благодаря витамину C:

укрепляется иммунитет за счёт синтеза интерферона;

усиливается регенерация клеток кост­ной и соединительной тканей;

улучшается желчеотделение;

повышается настроение, так как витамин C помогает синтезировать серотонин;

укрепляются стенки со­судов и уменьшается проницаемость капилляров;

снижаются воспаление и риск развития аллергии;

улучшается синтез коллагена, поэтому омолаживается кожа;

оптимизируется синтез стероидных и нейрогормонов, медиаторов;

ускоряется расщепление жиров;

повышается усвояемость железа, фолиевой кислоты, витаминов A, D и E.

Впрок не запастись

Это вещество выводится с почками, не накапливаясь в организме, поэтому его поступление должно быть регулярным. Сбалансированное питание помогает получать витамин C из пищи, но некоторым людям необходим дополнительный приём:

курильщикам: никотин вызывает дефицит аскорбиновой кислоты;

детям и подросткам: активный рост требует повышенного потребления витамина C;

жителям Крайнего Севера и неблагоприятных по экологии районов;

лицам, занимающимся тяжёлым физическим трудом, спортсменам, а также всем людям при интенсивной умственной нагрузке;

пациентам с ослабленным иммунитетом, восстанавливающимся после операций, тяжёлых заболеваний, в том числе гриппа и ковида;

женщинам, принимающим оральные контрацептивы, так как эти препараты негативно влияют на уровень витаминов группы B, C и E;

беременным и кормящим женщинам: у них повышена потребность в аскорбинке;

людям в период продолжительного стресса, недосыпа: эти состояния сжигают витамин C;

пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается усвоение питательных веществ.

Профилактическая доза витамина C составляет ­50−100 мг для взрослых, 25−75 мг для детей и 120 мг для беременных и кормящих женщин, курильщиков, пожилых людей. Лечебные дозировки, курс и схема приёма рассчитываются индивидуально лечащим врачом. Принимать витамин C лучше во время или до завтрака, так как утром он усваивается лучше. Если препарат в виде сиропа или жевательных пастилок, после употребления надо тщательно прополоскать рот, иначе кислота разрушит зубную эмаль. Аскорбинку в шипучей форме пьют после еды, чтобы поберечь слизистую.

Что выбрать, монопрепарат или витаминно-минеральный комплекс, решает врач.

Больше не лучше

Живуч миф, что ударные дозы аскорбинки помогают быстрее выздороветь при простуде. Но это не так. Согласно исследованиям, высокие дозировки никак не влияют на продолжительность и тяжесть течения вирусных инфекций. Но при высокой температуре аскорбинка быстро сжигается, поэтому приём витамина C при ОРВИ всё же оправдан во избежание развития гиповитаминоза, который при гриппе может развиться уже через неделю. Однако важно не принимать витамин C одно­временно с аспирином. Салициловая кислота усиливает кислотность желудочного сока, повышая риск гастрита и язвы желудка.

Повышенные в несколько раз (до 1000 мг/сутки) дозы витамина C может назначить только врач. Это далеко не безобидно, и не только из-за риска передозировки, симптомами которого могут быть тошнота, диарея, сыпь на коже, головная боль и проблемы с почками, но и из-за возможных осложнений. Продолжительный приём высоких дозировок усиливает риск тромбообразования при изначально высоком уровне протромбина и тромбоцитов. При высоком сахаре в крови мегадозы аскорбинки подавляют выработку инсулина и тормозят функцию поджелудочной. При повышенном риске камнеобразования также лучше ограничиться профилактическими дозами. Не рекомендованы большие дозы аскорбиновой кислоты и женщинам, принимающим эстрогенсодержащие препараты (в частности, оральные контрацептивы), — такое сочетание может привести к нарушению менструального цикла, увеличению массы тела, ухудшению состояния кожи и волос. Но профилактические дозы помогут избежать гиповитаминоза С.

Важно!

При серьёзном гиповитаминозе обычно назначают монопрепарат в таблетках или даже инъекциях. Для профилактики лучше подобрать комплекс, где все сочетания ингредиентов учтены. Известно, что аскорбиновая кислота усиливает активность витаминов A, E, B5 и ускоряет усвоение железа, хрома, кальция, но при этом способствует выведению меди. Кроме того, некоторые витамины не дружат между собой. Так, витамины B1, B12 и K могут разрушать ­аскорбинку.