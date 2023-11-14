Впору аскорбиться. Кому и зачем нужен витамин C

Наш эксперт — ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Биологической активностью обладает только L-аскорбиновая кислота (водорастворимый витамин C, или биодобавка E300). Главная цель этого соединения — участие в проходящих в организме окислительно-восстановительных реакциях в качестве восстановителя.
Аскорбинка борется с перекисным окислением липидов — причиной старения и многих заболеваний (от простуды до рака). Благодаря витамину C:
Это вещество выводится с почками, не накапливаясь в организме, поэтому его поступление должно быть регулярным. Сбалансированное питание помогает получать витамин C из пищи, но некоторым людям необходим дополнительный приём:
Профилактическая доза витамина C составляет 50−100 мг для взрослых, 25−75 мг для детей и 120 мг для беременных и кормящих женщин, курильщиков, пожилых людей. Лечебные дозировки, курс и схема приёма рассчитываются индивидуально лечащим врачом. Принимать витамин C лучше во время или до завтрака, так как утром он усваивается лучше. Если препарат в виде сиропа или жевательных пастилок, после употребления надо тщательно прополоскать рот, иначе кислота разрушит зубную эмаль. Аскорбинку в шипучей форме пьют после еды, чтобы поберечь слизистую.
Что выбрать, монопрепарат или витаминно-минеральный комплекс, решает врач.
Живуч миф, что ударные дозы аскорбинки помогают быстрее выздороветь при простуде. Но это не так. Согласно исследованиям, высокие дозировки никак не влияют на продолжительность и тяжесть течения вирусных инфекций. Но при высокой температуре аскорбинка быстро сжигается, поэтому приём витамина C при ОРВИ всё же оправдан во избежание развития гиповитаминоза, который при гриппе может развиться уже через неделю. Однако важно не принимать витамин C одновременно с аспирином. Салициловая кислота усиливает кислотность желудочного сока, повышая риск гастрита и язвы желудка.
Повышенные в несколько раз (до 1000 мг/сутки) дозы витамина C может назначить только врач. Это далеко не безобидно, и не только из-за риска передозировки, симптомами которого могут быть тошнота, диарея, сыпь на коже, головная боль и проблемы с почками, но и из-за возможных осложнений. Продолжительный приём высоких дозировок усиливает риск тромбообразования при изначально высоком уровне протромбина и тромбоцитов. При высоком сахаре в крови мегадозы аскорбинки подавляют выработку инсулина и тормозят функцию поджелудочной. При повышенном риске камнеобразования также лучше ограничиться профилактическими дозами. Не рекомендованы большие дозы аскорбиновой кислоты и женщинам, принимающим эстрогенсодержащие препараты (в частности, оральные контрацептивы), — такое сочетание может привести к нарушению менструального цикла, увеличению массы тела, ухудшению состояния кожи и волос. Но профилактические дозы помогут избежать гиповитаминоза С.
При серьёзном гиповитаминозе обычно назначают монопрепарат в таблетках или даже инъекциях. Для профилактики лучше подобрать комплекс, где все сочетания ингредиентов учтены. Известно, что аскорбиновая кислота усиливает активность витаминов A, E, B5 и ускоряет усвоение железа, хрома, кальция, но при этом способствует выведению меди. Кроме того, некоторые витамины не дружат между собой. Так, витамины B1, B12 и K могут разрушать аскорбинку.