Впервые за десятки лет обнаружены новые антибиотики

Гираза и топоизомераза вносят временные двуцепочечные разрывы в ДНК, что необходимо для расплетания двойной спирали в ходе различных клеточных процессов. Было показано, что гепотидацин оказывает двойное действие сразу на оба фермента, которые в результате производят одноцепочечные, а не двуцепочечные разрывы ДНК.