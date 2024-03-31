Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые за десятки лет обнаружены новые антибиотики

Ученые Университета Вандербильта в США впервые за последние десятилетия обнаружили новый класс антибиотиков. Гипотидацин из класса триазааценафтиленовых антибактериальных препаратов может применяться против инфекций мочевыводящих путей, вызванных кишечной палочкой Escherichia coli.

Источник: NCI

Ученые Университета Вандербильта в США впервые за последние десятилетия обнаружили новый класс антибиотиков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Infectioushoods.

Исследователи проанализировали механизм действия гепотидацина, первого в классе триазааценафтиленовых антибактериальных препаратов, против лекарственно устойчивой кишечной палочки Escherichia coli, вызывающей инфекции мочевыводящих путей. Молекулярными мишенями служили ферменты гираза и топоизомераза, которые являются основой неуязвимости для антибиотиков.

Гираза и топоизомераза вносят временные двуцепочечные разрывы в ДНК, что необходимо для расплетания двойной спирали в ходе различных клеточных процессов. Было показано, что гепотидацин оказывает двойное действие сразу на оба фермента, которые в результате производят одноцепочечные, а не двуцепочечные разрывы ДНК.

Результаты демонстрируют, что гепотидацин является эффективным и безопасным пероральным антибиотиком для лечения неосложненных инфекций мочевыводящих путей.