Впервые созданы ультрахолодные супермолекулы

Супермолекулы, или супрамолекулярные комплексы, представляют собой структуры из дипольных молекул, объединяющихся в электрическом поле, и предсказаны около двух десятилетий назад физиком-теоретиком Джоном Боном. Поведение этих молекул подобно стрелкам компасов, которые при достаточно близости друг к другу, начинают взаимодействовать между собой. Эта связь гораздо слабее, чем типичные химические связи, однако распространяется на гораздо большее расстояние, из-за чего размеры супрамолекулярных комплексов гораздо больше, чем обычные молекулы.