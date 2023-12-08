19:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Впервые созданы квантово запутанные молекулы

Физики Принстонского университета впервые создали молекулы в состоянии квантовой запутанности, при которой квантовые свойства молекул являются коррелированными вне зависимости от расстояния между ними. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Наверх
Источник: AP 2023

Запутывание имеет ключевое значение в таких областях, как квантовая обработка информации, квантовое моделирование и квантовое зондирование. Из-за своей богатой внутренней структуры и взаимодействий молекулы были предложены в качестве многообещающей платформы для исследований. Однако те же самые свойства долгое время представляли проблему для создания запутанности между молекулами.

В новой работе ученые достигли этой цели, используя диполярные взаимодействия между молекулами фторида кальция, помещенными в оптические пинцеты, представляющие из себя сложную систему лазерных лучей. С помощью лазеров молекулы удалось охладить до сверхнизких температур, а затем расположить их в желаемой одномерной конфигурации. Используя серию микроволновых импульсов, исследователи смогли заставить отдельные молекулы взаимодействовать друг с другом согласованным образом.

Это позволило реализовать двухкубитный вентиль, который является строительным блоком как для универсальных цифровых квантовых вычислений, так и для моделирования сложных материалов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Арестович назвал единственный способ закончить конфликт на Украине
Путин объявил об участии в выборах президента
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь