Вперед, навстречу Крыму: как выгодно отдохнуть у Черного моря

— Любой из вариантов имеет свои минусы и плюсы. Пока на Крымском мосту дороги свободные, больших пробок нет. Поэтому на ближайшее время это хороший вариант. Ведь на своей машине или автобусе выйдет быстрее — около суток, в то время как поезд может ехать до двух дней — в зависимости от города, куда вы решили отправиться. Стоит отметить, что прохождение процедуры досмотра на мосту достаточно быстрое, поэтому бояться совсем не стоит, — подчеркнул Алексей.