Вознесение Господне в 2024 году: традиции и значение праздника

Восхождение к Отцу символизирует надежду на вечную жизнь и обещание Иисуса о том, что Он «приготовил место» для верующих в Небесном Царстве. Этот праздник напоминает христианам, что жизнь на земле временна, а истинная цель каждого — стремление к божественному и духовному развитию. Вознесение дает силы и вдохновение для преодоления земных испытаний, стремления к высшим ценностям.