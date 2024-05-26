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Возлюбленная Золотухина вспомнила, как скрыла от артиста страшный диагноз

Актриса Ирина Линдт рассказала на программе «Секрет на миллион», как посоветовала артисту Валерию Золотухину сделать МРТ после того, как знаменитость трижды ей позвонил, сообщая одно и то же.

Источник: РИА "Новости"

«Врач говорит, что там опухоль огромная, как минимум год росла. Она была в отделе мозга, который непонятно за что отвечал. Не было ничего, проявлений не было. Это уже было неоперабельно. Это была глиобластома», — рассказала знаменитость.

Она вспомнила, что отправляла сделанные российскими медиками снимки зарубежным врачам, чтобы посоветоваться. Однако специалисты из Германии и Израиля подтвердили, что опухоль не подлежит операции. По словам Линдт, она не стала говорить возлюбленному о страшном диагнозе и попросила врачей сказать Золотухину, что у него был микроинсульт.

Линдт начала встречаться с Золотухиным в возрасте 24 лет. На тот момент Золотухину было 60 лет. В 2004 году артистка родила от него сына Ивана.

30 марта 2013 года Золотухин не стало в возрасте 71 года. Причиной стали осложнения, вызванные опухолью головного мозга.