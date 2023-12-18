ВОЗ призвала ужесточить контроль над продажей вейпов. Что изменится

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала принять срочные меры по контролю над электронными сигаретами и вейпами для защиты детей и подростков. В их популярности эксперты винят маркетинг. Некоторые производители используют «героев мультфильмов и элегантный дизайн» для привлечения молодой аудитории, говорится в сообщении на сайте организации.

Что говорят эксперты ВОЗ

Электронные сигареты были разрешены на открытом рынке и в течение длительного времени активно продвигались среди молодежи. Сейчас, по данным ВОЗ, в 34 странах запрещена продажа электронных сигарет. Однако в 88 государствах не установлен минимальный возраст, с которого можно покупать электронные сигареты.

Во всех государствах-членах ВОЗ дети в возрасте 13−15 лет курят электронные сигареты чаще, чем взрослые, сообщили в организации. В Канаде число курящих подростков в возрасте 16−19 лет удвоилось в период с 2017 по 2022 год, а в Великобритании их число утроилось за последние три года.

Хотя долгосрочные последствия для здоровья до конца не изучены, было установлено, что они выделяют токсичные вещества, заявили в ВОЗ. Некоторые из них могут способствовать новообразованиям, а также повышать риск заболеваний сердца и легких.

«Детей с раннего возраста “вербуют” и заманивают в ловушку, чтобы они начали пользоваться электронными сигаретами. Подсаживают их на никотин. Я призываю страны принять строгие меры, чтобы защитить своих граждан, особенно детей и молодежь», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Использование электронных сигарет может повлиять на развитие мозга и привести к нарушениям обучения у молодых людей. Вейпы также оказывают негативное влияние на развитие плода и течение беременности, добавили в организации.

Какие меры предлагает ВОЗ

Необходимо отслеживать концентрации и качество никотина в электронных сигаретах с нейтральным вкусом, считает директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рудигер Крех.

«Электронные сигареты нацелены на детей через социальные сети и влиятельных лиц, предлагая как минимум 16 тыс. вкусов. Некоторые производители специально создают элегантный дизайн, который нравится молодому поколению. Во многих странах наблюдается тревожный рост употребления электронных сигарет среди детей и молодых людей, причем во многих странах этот показатель превышает уровень употребления взрослыми», — заявил Крех.

ВОЗ в том числе предлагает в странах, где уже запрещена продажа вейпов, усилить ограничительные меры и мониторинг. В государствах, где разрешены производство, продажа, а также импорт этих товаров, — «обеспечить строгие правила для сокращения их привлекательности».

Помочь властям в этом, по мнению экспертов, может запрет на производство электронных сигарет с разными вкусами. В числе мер, которые были перечислены еще в докладе ВОЗ «О глобальной табачной эпидемии» от 2021 года, указаны запрет использования вейпов в закрытых общественных местах, общественном транспорте и предупреждение о вреде для здоровья на упаковке.

Ситуация в России

В последние несколько лет в России многократно поднимался вопрос возможного запрета вейпов. Например, в декабре стало известно, что это ограничение вошло в перечень мер по усилению контроля за производством и оборотом никотиносодержащих жидкостей, которые рассмотрит правительство.

Идею полного запрета поддерживает Роспотребнадзор. Специалисты ведомства проводили исследования вейпов, в результате которых выявили превышение концентрации вредных веществ. Кроме того, в устройствах нашли химические вещества, которые не указаны в составе на этикетке, что «является угрозой причинения вреда здоровью населения».

По оценке Национального научного центра компетенций (ННЦК) на октябрь 2023 года, на российском рынке электронных систем доставки никотина присутствовали 28 легальных производителей, 691 организация оптовой торговли и свыше 51,9 тыс. магазинов, при этом доля нелегальной никотиносодержащей жидкости в продаже на конец 2022 года составляла около 93%.

Опыт других стран

Среди стран, в которых действует запрет на распространение: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Бутан, Бразилия, Бруней, Камбоджа, Колумбия, Египет, Эфиопия, Гамбия, Индия, Иран, Кувейт, Ливан, Маврикий, Мексика, Непал, Никарагуа, Оман, Панама, Катар, Сейшельские Острова, Сингапур, Шри-Ланка, Сирия.

В Японии содержащие никотин электронные сигареты запрещены с 2010 года. Однако безникотиновые электронные устройства широко продаются на японских рынках даже несовершеннолетним, утверждает международный журнал о вреде курения Tobacco Control.

В США регулирование электронных систем курения находится в ведении властей штатов. В отчете Федеральной торговой комиссии о продажах и рекламе электронных сигарет отмечалось, что в 2020 году произошел резкий скачок продажи картриджей. Специалисты сделали вывод, что покупатели, преимущественно молодое поколение, перешли на заменители запрещенных ароматизированных картриджей для электронных сигарет.