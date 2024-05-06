Вот что вез затонувший 1700 лет назад у Майорки корабль. Вы удивитесь

В 2019 году после шторма возле Майорки были обнаружены обломки корабля времен древних римлян. Судно находится в нескольких сотнях футов (100 футов составляют приблизительно 30 м) от курортного города Les Meravelles, расположенного в 6 км от столицы острова — Пальмы. Корабль затонул в IV веке, причина крушения не установлена. Однако недавно испанским ученым удалось выяснить, что же было на его борту. Оказывается, судно перевозило деликатесы. Результаты исследования опубликованы в Archaeological and Anthropological Sciences. В числе авторов статьи — Мигель Анхель Кау-Онтиверос из Института археологии Барселонского университета. Он рассказал о находке Live Science.
На корабле было около 300 запечатанных амфор. Многие из них до сих пор содержат остатки перевозившихся продуктов. Чтобы определить, чем же торговали 1700 лет назад, ученые использовали газовую хроматографию и другие аналитические методы. Оказалось, что в большинстве сосудов был рыбный соус из анчоусов. На латыни такая приправа известна как liquamen. В других амфорах перевозились оливки, вино, и вероятно, консервированные в уксусе оливки.
Судно находится на мелководье — всего в 2,4 м от поверхности. Поэтому его сложно было исследовать — мешали волны, разбивавшиеся от берег. Обломки корабля хорошо сохранились, потому что практически сразу после крушения судно оказалось «погребенным» под песком и другими отложениями.
Ранее сообщалось о том, что в озере Верхнее на глубине 198 м обнаружили обломки деревянного парохода Adella Shores. Он затонул 115 лет назад. Пароход потерпел крушение в 1909 году — 29 апреля судно отправилось в путь с грузом соли на борту. Корабль следовал за металлическим судном, однако отстал от него и к пункту назначения так и не пришел.