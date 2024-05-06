Вот что вез затонувший 1700 лет назад у Майорки корабль. Вы удивитесь

На корабле было около 300 запечатанных амфор. Многие из них до сих пор содержат остатки перевозившихся продуктов. Чтобы определить, чем же торговали 1700 лет назад, ученые использовали газовую хроматографию и другие аналитические методы. Оказалось, что в большинстве сосудов был рыбный соус из анчоусов. На латыни такая приправа известна как liquamen. В других амфорах перевозились оливки, вино, и вероятно, консервированные в уксусе оливки.