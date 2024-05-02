Восстановлено лицо жившей 75 000 лет назад неандерталки Шанидар Z

Возраст женщины, когда она скончалась, был для того времени преклонным и составлял примерно 40−50 лет. После смерти ее положили на бок, согнув руки, под огромным вертикально стоящим камнем, расположенным в центре пещеры. Как предполагают ученые, вскоре после этого в пещере случился камнепад, и череп покойной оказался сплющен до толщины в два сантиметра и раздроблен более чем на 200 фрагментов.