Восстановлено лицо жившей 75 000 лет назад неандерталки Шанидар Z

Команда британских археологов представила на суд общественности реконструкцию лица неандертальской женщины, возраст останков которой насчитывает около 75 тысяч лет.
Женщина получила имя Шанидар Z по названию пещеры Шанидар, расположенной в горах Загрос в Иракском Курдистане. Часть ее останков — череп, верхняя часть грудной клетки и кости рук — была найдена во время раскопок в пещере в 2018 году.
Возраст женщины, когда она скончалась, был для того времени преклонным и составлял примерно 40−50 лет. После смерти ее положили на бок, согнув руки, под огромным вертикально стоящим камнем, расположенным в центре пещеры. Как предполагают ученые, вскоре после этого в пещере случился камнепад, и череп покойной оказался сплющен до толщины в два сантиметра и раздроблен более чем на 200 фрагментов.
Как рассказала Лусия Лопес-Полин, ведущий хранитель останков Шанидар Z, на первом этапе реконструкции лица женщины необходимо было собрать из этих фрагментов ее череп. Эта задача напоминала сборку очень сложного трехмерного паззла, и еще больше осложнялась тем, что фрагменты черепа по своей консистенции довольно мягкие и напоминают кусочки печенья, размокшие в чае.
Восстановленный череп был затем напечатан на 3D-принтере, что позволило нидерландским палеохудожникам Адри и Альфонсу Кеннисам выполнить полную реконструкцию лица Шанидар Z, «нарастив» на кости мышцы и кожу.
Нижняя часть скелета Шанидар Z, как считается, была выкопана во время первых раскопок в пещере, проведенных в 1960 году американским археологом Ральфом Солецки. С тех пор в Шанидаре были найдены останки, по меньшей мере, десяти неандертальцев. Одно из тел было окружено скоплениями древней цветочной пыльцы.
Это позволило Солецки предположить, что неандертальцы не были такими примитивными и брутальными, как мы их себе представляем — у них существовал похоронный ритуал, в соответствии с которым покойников клали на подстилку из цветов. Однако гипотеза Солецки вызывает сомнения у других специалистов. Так, профессор Крис Хант из Ливерпульского университета имени Джона Мурса считает, что пыльцу могли принести пчелы, которые устраивали гнезда в полу пещеры.
Это, тем не менее, не исключает, что неандертальцы все же были способны на эмпатию. Об этом может свидетельствовать тот факт, что один из похороненных в Шанидаре неандертальцев при жизни был инвалидом и явно требовал заботы соплеменников.