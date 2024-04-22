Восприимчивость к чужому мнению повышает риски самоповреждений у девочек-подростков с РПП

«Девочки, страдающие анорексией, булимией или другими типами РПП в сочетании с депрессивными расстройствами, чаще группы подростков без диагноза прибегали к самоповреждениям. Как правило, это были порезы. При этом страх отвержения в социуме и высокая межличностная чувствительность были связаны с меньшим индексом массы тела», — уточнила профессор кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ Наталия Польская, слова которой приводит пресс-служба вуза.