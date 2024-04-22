Восприимчивость к чужому мнению повышает риски самоповреждений у девочек-подростков с РПП

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские исследователи впервые выявили влияние чрезмерной восприимчивости к чужому мнению на риски самоповреждений у девочек-подростков, страдающих расстройствами пищевого поведения (РПП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).
Ученые и психологи при помощи специализированных опросников исследовали особенности поведения более полусотни девочек-подростков в возрасте от 13 до 17 лет, в том числе детей, проходящих лечение в стационаре. Авторы также проанализировали индекс массы тела каждого подростка.
«Девочки, страдающие анорексией, булимией или другими типами РПП в сочетании с депрессивными расстройствами, чаще группы подростков без диагноза прибегали к самоповреждениям. Как правило, это были порезы. При этом страх отвержения в социуме и высокая межличностная чувствительность были связаны с меньшим индексом массы тела», — уточнила профессор кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ Наталия Польская, слова которой приводит пресс-служба вуза.
Самоповреждения у участниц исследования сопровождались использованием экстремальных методов похудения — голоданием и чрезмерными физическими нагрузками, «которые были направлены на причинение себе физического вреда, а не на соответствие социальным нормам», также пояснили в МГППУ.
Авторами работы, которая впервые подтвердила связь РПП и намеренного причинения себе физического вреда пациентами, выступили специалисты Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой, Института психологии РАН, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, Московского государственного психолого-педагогического университета и образовательного центра «Протон». Выводы исследователей, опубликованные в журнале Consortium Psychiatricum, позволят усовершенствовать подходы к лечению расстройств пищевого поведения.