Воспитать гения: мамы, повлиявшие на успех своих детей

В последнее воскресенье ноября вся страна празднует День матери. Для каждого ребенка мама — самый главный человек в жизни. Она формирует характер, взгляды на жизнь и делает все для своих детей.

Каждая мама хочет, чтобы ребенок был не только здоровым и счастливым, но еще и успешным. Женщины отдают ребенку всю себя, чтобы дать самое лучшее. Рассказываем о матерях, которые воспитали гениев.

Мария Лопес Пикассо

Многие знают художника Пабло Пикассо как самоуверенного, самонадеянного и очень талантливого человека. Всем качествам он обязан, конечно, своей маме — Марии Лопес Пикассо.

Женщина сама занималась воспитанием сына, не доверяя его образование никому. С самого детства она внушала Пабло Пикассо мысль о его гениальности, взращивала в нем огромное самомнение и немалый эгоизм. И, заметив, что мальчик очень хорошо рисует и холодно относится ко всем наукам, отвела его в художественную школу.

Пабло не стеснялся своей матери, став знаменитым художником. Он часто приезжал к ней в Париж и проводил много времени, не боялся выйти с ней в свет, в отличие от многих других молодых людей. Возможно, связь между сыном и мамой была слишком тесной, но именно чрезмерная любовь и внимательное отношение сотворили из обычного мальчика гения.

Нелли Рут Кинг

Судьба матери «короля ужасов» была тяжелой. Ее муж бросил женщину с двумя детьми, семье пришлось несколько лет переезжать из одного штата Америки в другой. Рут много работала, из-за чего времени на своих двух сыновей у нее не хватало.

Однако именно благодаря матери Стивен Кинг стал писателем. Судьбоносным стал момент, когда мальчик должен был пойти в первый класс, но весь учебный год пролежал в постели, страдая из-за разных болезней. От скуки он научился читать, прочел огромное количество комиксов и по одному из них даже написал рассказ. Рут изучила каждое творение сына и посоветовала не пересказывать чужие сюжеты, а придумывать свои.

Стивен прислушался к совету и написал сказку о лесных зверюшках, которые приходили на помощь детям, попавшим в беду. Мама похвалила сына и даже выдала мальчику его первый гонорар. Это вдохновило будущего «короля ужасов» продолжить заниматься этим делом.

Клара Джобс

Она и ее муж Пол усыновили Стива Джобса, когда тот был еще младенцем. Они никогда не скрывали правду от сына, а мальчик тем временем всегда считал приемных родителей единственными настоящими и раздражался, когда кто-то говорил, что это не так.

Стив был очень привязан к матери, а она много времени уделяла своему сыну. Клара научила мальчика считать до того, как он пошел в школу, и поддерживала все его начинания. Когда он подрос и с компаньонами начал работу над Apple I, мать под видом секретаря отвечала на телефонные звонки клиентов.

Таким образом у позвонивших складывалось ощущение, что они попали в солидную компанию, хотя вся работа проходила дома и в гараже Джобсов.

Рассказы о других матерях читайте в материале.