Воронежские ученые вывели новый сорт березы для поглощения СО2

«В лаборатории Инжинирингового центра ВГЛТУ нами были адаптированы методики клонального микроразмножения перспективных древесных пород, отличающихся высокой биологической продуктивностью и потенциалом секвестрации углерода для испытания их в культуре in vitro», — рассказал ведущий научный сотрудник Инжинирингового центра ВГЛТУ Петр Евлаков, чьи слова приводятся в сообщении.
Ученые провели количественную оценку величины поглощения углекислого газа при фотосинтезе у древесных пород разных видов, сортов и межвидовых гибридов, а также дали научное обоснование перспективных древесных пород для создания насаждений, поглощающих углерод. В результате проведенных испытаний ученым удалось создать биоресурсную коллекцию форм и гибридов и осуществить тиражирование нового сорта березы повислой. Работа проводилась в рамках партнерства с компанией «Сибур».
По словам ученых, по итогам тестирования на карбоновом полигоне ВГЛТУ береза УГ-1 хорошо переживала летние температуры свыше 30 градусов и показывала значительную скорость поглощения углерода — на есть единиц больше, чем у березы пушистой, что подтверждалось и тепличными экспериментами. Молекулярно-генетические исследования показали наличие адаптационного потенциала у УГ-1 к засолению и фитопатогенам. Новый сорт отличается устойчивостью к засухе и морозам, ускоренным ростом, а значит, обладает высоким потенциалом для распространения и в других регионах.