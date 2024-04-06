Воронежские ученые вывели новый сорт березы для поглощения СО2

По словам ученых, по итогам тестирования на карбоновом полигоне ВГЛТУ береза УГ-1 хорошо переживала летние температуры свыше 30 градусов и показывала значительную скорость поглощения углерода — на есть единиц больше, чем у березы пушистой, что подтверждалось и тепличными экспериментами. Молекулярно-генетические исследования показали наличие адаптационного потенциала у УГ-1 к засолению и фитопатогенам. Новый сорт отличается устойчивостью к засухе и морозам, ускоренным ростом, а значит, обладает высоким потенциалом для распространения и в других регионах.