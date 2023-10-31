Вопросы, которые не следует задавать в конце собеседования

Собеседование — стрессовое мероприятие для соискателя. Нужно не только профессионально выглядеть и вести себя, но и быть внимательным ко множеству мелочей и тонкостей. К примеру, важно знать ответы на все стандартные для собеседования вопросы и самому проявлять интерес к должности и организации.

Однако есть вопросы, которые не стоит озвучивать. Робби Брайант, эксперт по карьере и образованию из Open Study College, в статье для The Mirror рассказал, как узнать, что вам нужно, не ставя себя в неловкое положение некорректной формулировкой.

Первый вопрос, от которого сотрудник отдела кадров может насторожиться — «Что вы ищете в кандидате?» или даже «Как я могу произвести на вас впечатление?». Во-первых, как он пояснил, необходимые качества перечислены в описании вакансии, а даже если и нет, то профессиональный hr расскажет о них перед самим собеседованием.

В финале беседы эти вопросы неуместны, поскольку в этот момент сотрудник организации уже знаком с вами и представляет, будете ли вы допущены до следующего этапа собеседования или вам ответят отказом. Брайант предлагает уточнить какие-либо непонятные вам детали по функционалу обязанностей — так вы проявите инициативу и внимание к деталям.

Следующий вопрос касается формата работы, в частности — как организация относится к удаленке. «Корпоративный мир определенно адаптировался, и многие компании действительно предлагают гибкий формат работы. Однако такой вопрос может оказать “медвежью услугу”: hr может решить, что кандидат не любит рано вставать, коммуницировать в команде и безответственно относится к “летучкам”», — объяснил Брайант.

Еще один вопрос, которого следует избегать: «Что может предложить мне ваша компания?». Льготы сотрудникам — это то, что привлекает кандидатов, однако можно подумать, что это единственное, что интересует соискателя. Лучше переформулировать вопрос и спросить: «Какими особенностями политики вашей компании вы гордитесь больше всего?».

«Индексируется ли зарплата?» — еще один вопрос, который стоит переформулировать. Стартовые зарплаты могут не устраивать кандидата, но такой вопрос на начальных этапах собеседования способны насторожить hr. Вы можете оставить этот вопрос для финального собеседования с непосредственным руководителем или спросить о карьерных возможностях, расширении должностных обязанностей по мере роста по карьерной лестнице и о зарплатной «вилке».

Никогда не следует спрашивать: «Почему я должен выбрать вашу компанию?». Брайант уточняет: «Помните, что собеседуют вас, а не наоборот. Если вы подали заявку, значит, что вы уже заинтересованы в этой должности». Такой вопрос от соискателя создаст неловкую атмосферу и может испортить все положительное впечатление после встречи.

Наконец, спрашивать: «Во сколько я буду заканчивать работать?» — совершенно бесполезно. Это покажет, насколько соискателю неинтересна сама работа. К тому же, у каждой работы свои график и специфика. Возможно, имеют место быть переработки и командировки. И вот о них можно узнать у hr поподробнее.

Недавно мы собрали золотые правила собеседования, которые помогут соискателю во время интервью.

Олеся Маевская