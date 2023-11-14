Воображение или угорь? Названы все теории о Лох-Несском чудовище

Прошло 90 лет с того момента, как впервые было сфотографировано Лох-Несское чудовище. Первое упоминание о Несси относится к VII веку: тогда мифическое создание заметил монах и изгнал его. Однако позже сообщение о непонятном увиденном в озере существе появилось в газетах.

С тех пор люди всего мира путешествуют в Шотландию, чтобы попытаться увидеть «монстра». Существует множество теорий о чудовище, включая то, что его на самом деле нет, а оно — просто игра воображения.

Большой угорь

После проведенного анализа ДНК организмов, обитающих в озере, ученые предположили, что чудовищем на самом деле может оказаться большой угорь.

Согласно данным, в Лох-Нессе обитает большое количество угря и очень мало акул или сомов. Исследователи предположили, что, возможно, кто-то увидел длинную рыбу и принял ее за монстра. Ученые говорят, что люди любят загадки и тайны, однако нет никаких свидетельств существования Несси, которые хотя бы отдаленно были связаны с чудовищем.

«Угрей в Лох-Нессе очень много, ДНК угря обнаружена практически в каждом взятом образце — их очень много. Поэтому мы не можем сбрасывать со счетов возможность того, что-то, что люди видят и считают Лох-Несским чудовищем, может быть гигантским угрем», — заключили эксперты.

Кит

Существует теория, что Лох-Несским чудовищем на самом деле является обычный возбужденный кит, плавающий у поверхности воды.

В те времена люди, исследующие мир, рисовали то, что видели. Отсюда и возникли легенды о чудовищах и монстрах, например, о гигантских щупальцах и инопланетных яйцах под водой.

Чудовище живет в другом озере

Многие предполагают, что Несси живет вовсе не в Лох-Нессе. Подтверждением этому было увиденное людьми существо в Северной Каролине в США.

Также непонятное существо с длинной шеей видели у берегов Австралии. Поэтому и существует теория, что на самом деле чудовище обитает не в Шотландии.

Игра воображения

Многие исследователи говорят о том, что на самом деле Несси не существует, а увиденное является просто фантазией и игрой воображения.

Возможно что «монстра» никогда не существовало, а люди просто придумали такую страшную историю, так как 80-летние экспедиции не смогли получить данные о каком-то мистическом существе.

«Либо мы довольно плохи в том, что делаем, либо для этого есть другая причина. Я думаю, будет справедливо сказать, что мы все хотели бы, чтобы Лох-Несское чудовище существовало. Но в равной степени есть люди, которые видят то, что хотят видеть», — сказал один из исследователей.

Ранее сообщалось, что в Японии вновь исследуют выловленное в 1977 году «чудовище».

Анна Морозова