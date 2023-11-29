17:05 (мск), источник: Lenta.Ru

«Волчьи игры» на берегу российской реки попали на видео

Игривое общение стаи волков на берегу реки в Оренбургской области попало на видео. Соответствующий ролик опубликовал нацпарк «Бузулукский бор» на странице во «ВКонтакте».

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На кадрах видно, как несколько хищников быстро передвигаются вдоль берега, в рамках игры гоняясь друг за другом и периодически заходя в воду.

«Вопреки стереотипу, серые хищники не охотятся постоянно, а очень любят понежиться где-нибудь в укромном месте (особенно в летнюю жару) или вот так размяться», — сказано в подписи к посту.

Ранее в Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере. Хищницам в настоящее время около десяти месяцев. Они родились в семье Кая и Герды в феврале текущего года. Имена для них выбирали жители города.

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