«Волчьи игры» на берегу российской реки попали на видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259707&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как несколько хищников быстро передвигаются вдоль берега, в рамках игры гоняясь друг за другом и периодически заходя в воду.

«Вопреки стереотипу, серые хищники не охотятся постоянно, а очень любят понежиться где-нибудь в укромном месте (особенно в летнюю жару) или вот так размяться», — сказано в подписи к посту.