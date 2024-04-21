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Вокалист Papa Roach заявил, что интерес к рок-музыке возрождается

Фронтмен Papa Roach Джейкоби Шеддикс считает, что сейчас наблюдается возрождение интереса к рок-музыке. Он уверен, что и его группа, и коллеги по сцене Disturbed до сих пор востребованы на сцене.

Источник: AFP 2023

«Мне кажется, что в каком-то смысле это почти как в начале 2000-х, просто потому, что гитары снова звучат на пределе своих возможностей», — цитируют слова Шеддикса Metal Injection.

Он отметил, что недавно говорил с вокалистом Дэйвом Дрейманом. По словам фронтмена Disturbed, у них было очень успешное турне, а все залы были полностью забиты зрителями.

Также Джейкоби восхищается командами Beartooth, Bring Me The Horizon, Bad Omens и рад их успеху в индустрии.

Одиннадцатый альбом Papa Roach под названием Ego Trip вышел в 2022 году. Недавно коллектив выпустил линейку товаров для дома.