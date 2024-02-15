Военную базу Шестого «железного» легиона римлян раскопали в Израиле

Археологи из Управления древностей Израиля обнаружили у подножия холма Мегиддо в Изреельской долине руины крупного общественного здания и главной дороги лагеря VI Железного легиона, который базировался в Иудее около 1800 лет назад. Раскопки проводили перед строительством современного шоссе с целью сохранить исторические ценности, которые удастся открыть. Это единственная римская военная база такого масштаба — по сути целый город легионеров.
Шестой римский легион «Феррата» был создан в 52 году до нашей эры Гаем Юлием Цезарем. По данным историков, подразделение перебросили на постоянную дислокацию в Иудею в начале II века уже нашей эры для подавления восстания иудеев против римской оккупации. И впоследствии он оставался там почти два столетия, обеспечивая контроль Рима над всем регионом.
Где именно находилась база легиона, долго было неизвестно. Большинство историков предполагали, что это место следует искать в западной части Изреельской долины, в районе холма Мегиддо. В начале XX века в его окрестностях уже обнаруживали следы нескольких римских поселений, в том числе руины театра и римскую керамику.
Спустя почти столетие, в 2010-м ученые провели георадарную и электромагнитную съемку этого района и обнаружили, что остатки римской базы и всех примыкающих к ней поселений лежат сегодня под сельскохозяйственными полями кибуца Мегиддо. За последнее десятилетие были проведены первые поверхностные раскопки, с открытием верхней части командирского двора (principia), что подтвердило догадки археологов о местоположении базы.
Строительство дороги дало возможность начать глубокие раскопки, в результате которых была открыта обширная территория с впечатляющими архитектурными остатками главной дороги военной базы — Via Pretoria, полукруглый подиум и мощеные камнем площадки, которые были частью монументального общественного здания. Также найдены монеты, обломки оружия, керамики, стекла и черепица с клеймами VI легиона.
«Лагерь римского легиона был постоянной военной базой для более чем 5000 римских солдат на протяжении более 180 лет, с 117−120 года до примерно 300-го. В центре лагеря длиной 550 метров и шириной 350 пересекались две основные дороги, и здесь был возведен его штаб», — рассказал руководитель раскопок Йотам Теппер.
Именно от этой базовой точки измерялись и отмечались вехами все расстояния по дорогам Римской империи до главных городов севера страны.
По его словам, от древних зданий остались преимущественно основания и вряд ли удастся найти более высокие руины, так как большая часть была разобрана на камни и вывезена для строительства других объектов в византийский и раннеисламский периоды.
Лагерь находился рядом с еврейско-самаритянской деревней Кефар-Отней (по-гречески Каперкотнай), которая, по-видимому, была христианской. Данные, собранные на данный момент, показывают, что база Шестого легиона могла вмещать почти пять тысяч солдат. Поблизости с ней должен был быть vicus — специальное гражданское торгово-ремесленное поселение или квартал, где легионерам предоставляли развлечения, коммерческие и другие услуги.
Легион базировался прямо на пути из столицы — Кесарии Палестинской — в Скифополь, в долине реки Иордан. Местоположение было удобно для контроля за международными имперскими дорогами и открывало легиону прямой доступ в Галилею и долины северной Палестины.
Пока раскопана лишь северо-восточная часть военной базы. Но это уже ни с чем не сравнимая находка, так как до сих пор в Израиле обнаруживали только небольшие римские лагеря вспомогательных военных подразделений или временные «осадные» базы.