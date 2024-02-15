Военную базу Шестого «железного» легиона римлян раскопали в Израиле

Шестой римский легион «Феррата» был создан в 52 году до нашей эры Гаем Юлием Цезарем. По данным историков, подразделение перебросили на постоянную дислокацию в Иудею в начале II века уже нашей эры для подавления восстания иудеев против римской оккупации. И впоследствии он оставался там почти два столетия, обеспечивая контроль Рима над всем регионом.