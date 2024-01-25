Согласно результатам исследования, «опубликованным» на сервере препринтов arXiv, только вода оказалась единственной подходящей основой для жизни.

Исследователи рассмотрели, существуют ли другие распространенные во Вселенной молекулы, которые могли бы играть ту же роль, что и вода, растворяя необходимые питательные вещества, делая их доступными для живых организмов. Такие вещества должны удовлетворять четырем критериям: растворять только некоторые молекулы (но не все), играть важную роль в метаболизме, не разрушать широкий спектр сложных органических молекул и существовать в течение миллиардов лет на скалистых планетах.

Оказалось, что из всех известных растворителей вода является единственным веществом, удовлетворяющим этим условиям. Аммиак удовлетворяет первым трем условиям, однако он легко разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения. Кроме того, там, где существует аммиак, также существует и вода, поэтому он не будет основным растворителем.