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16:19 (мск), источник: Аргументы и факты

Вода бодрее кофе. Эксперты назвали 5 продуктов, которые побеждают стресс

Возвращаться к рабочей поре сложно. Выйти из депрессии и погасить стресс помогут продукты, которые назвали эксперты Роспотребнадзора.

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Источник: AP 2023

Непросто втянуться в рабочий режим после долгих выходных. И несколько рабочих дней только усугубили проблему. Роспотребнадзор назвал продукты, которые помогут вернуть бодрость.

1. Яйца. Этот продукт богат железом, белком и холином (витамин группы В), Эти вещества необходимы для активной работы мозга. Помимо этого, белок поддерживает метаболизм и способствует качественному энергообмену.

2. Бананы. Одни из самых полезных для поднятия настроения фруктов. Но нужно есть 1−2 плода в день. В них содержится много макроэлементов и витаминов, полезных для всего организма и для активного обмена веществ: магния, калия, витаминов E, C и B6. Кроме того, в бананах есть клетчатка, которая продлевает чувство насыщения, а также фруктоза и глюкоза — быстрые углеводы, которые мгновенно насыщают организм энергией.

3. Орехи. Еще один кладезь хорошего настроения. В них тоже содержится много белка, а также медь, магний и рибофлавин (витамин группы B), они способствуют нормализации обмена веществ и стимулируют работу мозга. Но ими не стоит увлекаться и есть слишком много.

4. Мандарины и апельсины. В цитрусовых очень много витамина С, который участвует в синтезе нейромедиаторов — норадреналина и серотонина (гормон счастья). Однако также не переедайте, иначе возможно спровоцировать аллергию.

5. Простая вода. Если пить мало воды, то кровь начнет сгущаться и течь медленнее, клетки будут хуже снабжаться кислородом и питательными веществами. И даже если человек высыпается, но пьет мало жидкости, он будет уставать быстрее. Поэтому, почувствовав сильную усталость, можно вместо кофе или чая выпить стакан чистой воды.

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