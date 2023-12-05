Во все горло. Врач рассказала, почему исчезает голос и как его вернуть

Изменения голоса могут быть временными и хроническими, возникать после болезни, перенапряжения связок или на фоне стресса.

Как вернуть голос в кратчайший срок? Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Алена Гуляева.

Нарушения голоса делят на две группы — дисфония (изменение громкости, высоты и тембра) и афония (голос полностью отсутствует и сохраняется только шепотная речь).

Искажения голоса могут быть функциональными (временными). В таком случае они возникают при перенапряжении голосового аппарата (продолжительном крике, громком пении, под воздействием психотравмирующих факторов и после острых заболеваний дыхательных путей, которые вызывают отек голосовых связок, из-за чего голос становится осипшим или хриплым.

Органические поражения голосового аппарата возникают вследствие анатомических изменений или хронических воспалительных процессов.

Изменение голоса также может возникнуть при различных заболеваниях: при патологиях щитовидной железы, аллергическом рините, гастроэзофагеальном рефлюксе, воспалении дыхательных путей, в результате травм, операций, ожогов. Изменения темпа и тембра речи могут свидетельствовать и о неврологических патологиях, когда нарушается иннервация голосового аппарата. В частности, дизартрия (затруднение в произношении, искажение слов или отдельных звуков) является остаточным явлением после инсульта.

Причиной изменения голоса могут стать и вредные привычки. При длительном курении развивается хроническое воспаление гортани, что со временем приводит к нарушениям голоса, а на голосовых связках могут образовываться полипы, что также приводит к искажению голоса.

При хроническом алкоголизме изменяется состояние слюнных желез, снижается слюноотделение, что вызывает постоянную сухость слизистой ротовой полости, поэтому голос также может стать хриплым.

Семь бед — один ответ

Если голос пропал из-за чрезмерного напряжения голосовых связок:

— Старайтесь меньше говорить или говорить негромко, но не шепчите (при шепоте голосовые связки напрягаются сильнее).

— Пейте теплые напитки (отвары ромашки, шалфея, чай с имбирем, молоко с медом —если нет непереносимости), используйте леденцы с растительными компонентами.

— Если вы курите, постарайтесь делать это реже, лучше отказаться от этой вредной привычки.

— Не употребляйте газированных напитков и острой пищи — они раздражают слизистую ротовой полости.

Если через 7−10 дней не будет улучшений, нужно обратиться к врачу-терапевту или оториноларингологу.

Чтобы голос не пропал

Увлажняйте воздух и регулярно проводите влажную уборку.