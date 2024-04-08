Во время затмения Солнца будет видна комета Понса-Брукса

Комета 12P/Понса-Брукса — периодическая комета, подобная знаменитой Галлее, с орбитальным периодом в 71 год. В 2024 году жители Земли вновь могут наблюдать ее перемещение по Солнечной системе. Наилучшие условия для этого складываются как раз в начале апреля: в марте комета была видна слабо. При этом в понедельник, 8 апреля, в Северной Америке и с территории нескольких островов в Тихом и Атлантическом океанах будет наблюдаться затмение Солнца.