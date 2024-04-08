Во время затмения Солнца будет видна комета Понса-Брукса

Комета 12P/Понса-Брукса — периодическая комета, подобная знаменитой Галлее, с орбитальным периодом в 71 год. В 2024 году жители Земли вновь могут наблюдать ее перемещение по Солнечной системе. Наилучшие условия для этого складываются как раз в начале апреля: в марте комета была видна слабо. При этом в понедельник, 8 апреля, в Северной Америке и с территории нескольких островов в Тихом и Атлантическом океанах будет наблюдаться затмение Солнца.
«В момент полной фазы, когда Луна закроет Солнце, станет достаточно темно, чтобы увидеть яркие планеты. Рядом с Солнцем в это время можно разглядеть Юпитер, Венеру, Сатурн и Марс. Кроме того, будет видна комета Понса-Брукса. Ее блеск составит 4 звездных величины — это на грани видимости человеческим глазом», — сказала Кошман корреспонденту ТАСС.
Комету «можно будет увидеть невооруженным глазом», однако солнечный свет может затруднить обзор, уточнила она.
«Лучше использовать для этого телескоп или бинокль, не забывая про солнечный фильтр, защищающий глаза. Важно, чтобы погода позволила вести наблюдения — на небе не должно быть облаков», — сказала астроном.
О затмении
Солнечное затмение, включая частные фазы, будет наблюдаться с 18:42 мск до 23:52 мск. Во время затмения лунная тень прочертит линию шириной 198 км на поверхности Земли. Наблюдатели, находящиеся на этих территориях, смогут увидеть, как Луна полностью закрывает собой Солнце.
Максимальная фаза, в течение которой Солнце будет полностью закрыто Луной, составит 4 минуты 28 секунд. Она начнется в 21:17 мск на севере Мексики. Частные фазы можно будет увидеть в Северной и Южной Америке, в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России затмение наблюдаться не будет.