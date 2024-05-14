Во время тренировок «время замедляется», выяснили ученые

Результаты показали, что находящиеся в состоянии покоя участники восприняли в качестве 30 секунд намного больший отрезок времени. Им казалось, что время «растягивается». Однако, когда испытуемые занимались на велотренажере (преодолев четыре километра до начала отсчета), их восприятие изменилось. Половина минуты езды на велосипеде по ощущениям добровольцев длилась примерно на 8% дольше, чем показывали часы.