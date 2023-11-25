Во Франции выросло число одобряющих политику Наполеона граждан

По данным социологической службы, число симпатизирующих Бонапарту французов выросло, в 1969 году такой позиции придерживались только 70 процентов опрошенных. Поводом для проведения нового исследования стал вышедший в 2023 году британо-американский фильм «Наполеон», который прохладно встретили критики и французские зрители.

Из достижений Наполеона во внутренней политике респонденты выделили издание императором Гражданского кодекса, распространение образование в массы и принятие законов, которые улучшили условия для жизни во Франции. Также, по данным опроса, наиболее близкими по духу к Бонапарту современными политическими деятелями стали экс-президент Николя Саркози и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, они набрали по 25 процентов голосов. Действующего французского лидера Эммануэля Макрона считает схожим с Наполеоном 21 процент опрошенных.

Ранее режиссер фильма «Наполеон» Ридли Скотт ответил на критику фильма французами. «Французы даже сами себе не нравятся», — сказал кинематографист в ответ на негативные рецензии.