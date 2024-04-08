Во Франции обнаружена древняя структура неизвестного назначения

В INRAP сообщили, что у найденной структуры нет известных аналогов. Ученые пока не знают, сколько ей лет и для чего она могла использоваться. Возраст памятник поможет определить радиоуглеродное датирование, которое еще проводится. Пока же археологи ориентируются на хронологию кремневых артефактов, обнаруженных рядом с необычной структурой. Их датирование указывает на то, что круги могли быть возведены в период неолита, который начался около 7000 года до нашей эры.