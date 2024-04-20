Во Франции нашли загадочную древнюю постройку уникальной формы

Рядом с сооружением археологи нашли множество артефактов, относящих к разным историческим эпохам. Среди них были кремниевые наконечники стрел, медный кинжал, защитные повязки на руки для стрельбы из лука и огниво. Возраст этих находок составил около 4,5 тыс. лет, что соответствует эпохе позднего неолита и раннего бронзового века.