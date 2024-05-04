Внук Марка Фрадкина раскрыл тайны легендарного деда: восхождение Зыкиной, щедрость Кобзона, успех Пугачевой

— Осознание пришло уже после смерти деда, которого я, кстати, никогда в жизни дедом не называл, а называл Маркушей, как уже прозвучало ранее. Это случилось, когда я начал заниматься сохранением культурного наследия и стал проводить концерты и вечера памяти. А потом услышал в исполнении Аллы Пугачевой песню деда «На тот большак». Мне было 25 лет, я уже хорошо знал его репертуар, и много кто пел эту песню — и Клавдия Шульженко, и Нонна Мордюкова, и Тамара Синявская, но от ремейка в исполнении Пугачевой я остался под гигантским впечатлением, настолько это были и оригинальная аранжировка, и сильное исполнение. А надо сказать, в конце 80-ых — начале 90-ых музыка ушла на периферию, и молодежи требовался условный «Ласковый май». На первое место вышла мода на примитивные мелодии, а интереса к советской песне не оставалось вообще. И вот в моем личном случае интерес этот реанимировала Пугачева, а уже через полгода вышли «Старые песни о главном», что сильно поменяло отношение к советской песне. Хотя сам то проект задумывался как прикол. Но эти песни вдруг снова пошли наверх, и у меня появилась мысль продолжить эту историю. И вот в 98-ом году на студии «Союз» я выпустил целый альбом переделок песен деда в исполнении Мазаева, Преснякова, «А-Студио», Понаровской, Началовой. Там были только мои любимые лирические песни. Это была моя первая большая работа. И состоялся гигантский концерт в Театре оперетты с исполнителями, которые работали над альбомом, а второе отделение практически полностью спел Иосиф Кобзон. Потом я сумел включиться в проект, который делал Владимир Панченко из Госконцерта, а он в свое время дружил с дедом, не смотря на разницу в возрасте. Это был проект в связи с переменой тысячелетия — Песня 20 века. Уже существовала готовая декорация в главном зале ГКЦЗ, концерты снимали для канала «Россия». И мы сделали потрясающий по масштабу концерт с телеверсией, где пели, в том числе, и те исполнители, которых уже нет с нами: Трошин, Зыкина, Началова. Удалось удачно соединить представителей старой школы — Лещенко, Стрельченко, Толкунову и современных исполнителей — Преснякова, «Чай вдвоем» и других. И это удачно сработало.