Внимание тонометру. Врачи рассказали, что такое серая зона гипертонии

Прием таблеток при гипертонии — жизненно важное дело. Но всегда ли их надо пить сразу? В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали, что такое серая зона гипертонии и как надо принимать препараты, если давление еще не слишком высоко поднялось.
Есть такое понятие «серая зона гипертонии». И так она называется по простой причине. «В зависимости от ряда факторов именно в этой зоне решается вопрос — назначать человеку препараты или достаточно что-то изменить в своей жизни, чтобы снизилось артериальное давление», — пояснил кардиолог.
Нормальными цифрами давления считаются 120 на 80 мм рт.ст. И ниже. А промежуток от 130 до 90 мм рт.ст., хоть уже и гипертония, но все же пока не тяжелая, а как раз та самая серая зона. И тут в зависимости, кто находится перед врачом, будет определяться необходимость приема медикаментов.
Обязательно учитывают группу риска. В нее входят следующие состояния:
- возраст — люди старше 65 лет;
- диагноз «диабет» — здесь срочно требуется медикаментозное лечение;
- наличие доказанного сердечно-сосудистого заболевания — ИБС, перенесенные инфаркт или инсульт;
- заболевания почек — они очень страдают от высокого давления;
- люди со слабым сердцем — им назначают препараты, облегчающие его работу и снижающие давление.
В группе риска обязательно надо начинать прием таблеток даже при невысоком повышении давления.
Но если человек не из группы риска, он может попытаться исправить положение другими способами. Во-первых, нормализовать вес. «Давление снижается так: минус 1 килограмм — минус 1 мм рт.ст.», — предупредила Малышева.
Отказ от соли позволит снизить давление еще на 11 мм рт.ст. Правильные физнагрузки — не менее 150 минут в неделю, то есть примерно по 30 минут в день и больше, позволят снизить давление на 6−12, в среднем на 8 мм рт.ст.
Стоит убрать и алкоголь. Это минус 4 мм рт.ст. «Алкоголь в медицине измеряется в глотках. Глоток — это 30 г спирта. Для женщин надо снизить его до ниже, чем 1 глоток. То есть взяла бокал, произнесла тост, понюхала и все. Мужчинам можно использовать 2 глотка», — пояснила Малышева.