Внимание тонометру. Врачи рассказали, что такое серая зона гипертонии

Нормальными цифрами давления считаются 120 на 80 мм рт.ст. И ниже. А промежуток от 130 до 90 мм рт.ст., хоть уже и гипертония, но все же пока не тяжелая, а как раз та самая серая зона. И тут в зависимости, кто находится перед врачом, будет определяться необходимость приема медикаментов.