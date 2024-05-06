Внимание, опасно. Эксперт пояснил, болеют ли взрослые «детскими» инфекциями

Острые респираторные и кишечные инфекции преимущественно вирусного происхождения распространены в любой возрастной группе. Именно поэтому взрослым также не следует терять бдительность. Ведь иммунитет, даже, казалось бы, крепкий и пожизненный, под влиянием разных факторов может снизиться. И тогда взрослый человек легко может заболеть забытой для него «детской» инфекцией. А значит, ему стоит пройти обследование, сдать анализы на антитела к распространенным патологиям и пройти ревакцинацию при необходимости. Если же он в принципе не вакцинирован, стоит задуматься о таком надежном специфическом методе защиты от инфекций, опасных осложнениями, как прививки. Естественно, стоит позаботиться и о том, чтобы своевременно и по графику получили вакцины и дети — это убережет их от многих серьезных проблем в будущем. Например, бесплодия у мальчиков после перенесенного паротита.