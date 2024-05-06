Внимание, опасно. Эксперт пояснил, болеют ли взрослые «детскими» инфекциями

Инфекции у детей всегда вызывают много вопросов у родителей. При этом их традиционно называют «детскими», хотя сегодня все не так однозначно. Правильно ли говорить об истинно детских инфекциях и для кого различные возбудители наиболее опасны, aif.ru рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА России, президент ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА академик, врач-инфекционист Юрий Лобзин.
Более правильно сегодня говорить не «детские инфекционные болезни», а инфекционные заболевания у детей. Термин «детские инфекции» сложился в отношении таких болезней как корь, краснуха, паротит, поскольку этими инфекциями в прежние времена болели в детстве. Они после себя, как правило, оставляли стойкий пожизненный иммунитет. Поэтому взрослые, если и обнаруживали такие у себя, очень удивлялись.
Сегодня картина болезней поменялась — улучшились условия жизни, была начата вакцинопрофилактика, появилась возможность изоляции пациентов, и эти «детские» болезни стали регистрироваться в любом возрасте.
Риску заболеть подвержены все дети — все зависит от состояния иммунной системы. Особенно уязвимы дети первого года жизни, для которых опасна любая инфекция, поскольку даже при легком начале заболевания в последующем возможно развитие осложнений. Например, очень важно провести вакцинопрофилактику ротавирусной инфекции на первом году жизни ребенка, чтобы избежать неприятных последствий этой инфекции.
На сегодняшний день наметился серьезный рост многих инфекций, особенно кори и коклюша, которые опасны своими осложнениями. Например, корью зачастую болеют взрослые.
Острые респираторные и кишечные инфекции преимущественно вирусного происхождения распространены в любой возрастной группе. Именно поэтому взрослым также не следует терять бдительность. Ведь иммунитет, даже, казалось бы, крепкий и пожизненный, под влиянием разных факторов может снизиться. И тогда взрослый человек легко может заболеть забытой для него «детской» инфекцией. А значит, ему стоит пройти обследование, сдать анализы на антитела к распространенным патологиям и пройти ревакцинацию при необходимости. Если же он в принципе не вакцинирован, стоит задуматься о таком надежном специфическом методе защиты от инфекций, опасных осложнениями, как прививки. Естественно, стоит позаботиться и о том, чтобы своевременно и по графику получили вакцины и дети — это убережет их от многих серьезных проблем в будущем. Например, бесплодия у мальчиков после перенесенного паротита.
Данные статистики это подтверждают. За 2023 год отмечалось 10 981 016 смертей в мире из-за инфекций, 4,9 миллионов детей в возрасте до 5 лет, половина из которых — новорожденные — пополняют эту статистику. Кроме того, 2,1 миллиона жизней инфекции унесли из группы людей 5−24 лет.
Если заболели дети и взрослые, надо обязательно лечиться. Требуется домашний режим, ограничение контактов, вызов врача и подбор терапии. Взрослым инфекцию игнорировать нельзя — не стоит ходить на работу с кашлем или насморком и прочими «легкими» симптомами.