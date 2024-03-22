Вместо молока. Эксперты разрешили людям с непереносимостью лактозы йогурт

А еще такой продукт полезен людям с непереносимостью лактозы. «Если человек любит молочно-кислые продукты, он может его использовать. Потому что лактобактерии съедают лактозу — молочный сахар. И если в доме есть человек, который любит молочные продукты, но ему нежелательно есть лактозу, вы вполне можете давать ему такие продукты. Кроме того, с возрастом перевариваемость молока ухудшается. И тут также можно перейти на йогурт — достаточно недели, чтобы перестроиться с молока на такой продукт», — подчеркнула Баранова.