Вместо молока. Эксперты разрешили людям с непереносимостью лактозы йогурт

Настоящий йогурт — крайне полезный продукт. Как правило, его тесно связывают с пользой для желудка. Однако он обладает и рядом иных позитивных свойств. Главное — правильно его готовить, выбирать и хранить. Тайны йогурта раскрыли в программе «О самом главном» Александр Мясников и биолог Екатерина Баранова.
Один из позитивных моментов для здоровья от йогурта — он незаменимый продукт при болях в желудке. Например, его можно употреблять при повышенной кислотности или при болях в животе, пока человек не дошел до врача и не выявил причину проблемы. «Лактобактерии вместе с термофильными бактериями регулируют кислотность, а это очень важно, потому что когда у вас избыточное количество кислоты, могут повреждаться структуры органа», — пояснила Баранова.
Но при этом важно помнить, что бактерии в продукте живут три дня, то есть он остается полезными лишь этот срок. «Есть три буквы, которые надо увидеть на упаковке, — КОЕ: колониеобразующие единицы. Это означает, что палочки, которые находятся в продукте, могут образовывать колонии. И количество их определяет пользу для здоровья. Максимально — это три дня, ну, самый крайний срок — 4. После того как пошел пятый день, йогурт для вас бесполезен», — пояснила биолог.
Обезжиренность йогурта никакого значения не имеет, так как при приготовлении такого продукта совсем неважна жирность молока — бактерии не питаются жиром.
Кроме того, йогурт — отличное средство после курса антибактериальной терапии. «Микроорганизмы все время взаимодействуют. У здорового человека совершенно другой запах, в ротовой полости, когда вы здоровы, совершенно другой состав. Чтобы восстановить убитую антибиотиками микрофлору, если вы болели чем-то серьезным, вызванным именно микроорганизмами, то для восстановления полезных бактерий, которые погибли в бою за здоровье, нужно принимать пребиотики. И бифидум, который тоже может образовывать йогуртоподобные продукты», — пояснила Баранова.
Если в доме есть дети или пожилые родственники, йогурт будет крайне полезным продуктом.
А еще такой продукт полезен людям с непереносимостью лактозы. «Если человек любит молочно-кислые продукты, он может его использовать. Потому что лактобактерии съедают лактозу — молочный сахар. И если в доме есть человек, который любит молочные продукты, но ему нежелательно есть лактозу, вы вполне можете давать ему такие продукты. Кроме того, с возрастом перевариваемость молока ухудшается. И тут также можно перейти на йогурт — достаточно недели, чтобы перестроиться с молока на такой продукт», — подчеркнула Баранова.
Йогурт можно использовать в качестве прикорма у детей — им его предлагают уже с 8 месяцев.
Как сделать йогурт дома?
Важный нюанс — правильный выбор молока. Важно быть уверенным, что животное, от которого оно получено, недавно не проходило лечение или профилактику антибиотиками.
Готовый домашний йогурт похож на сметану. Нужно взять либо закваску из аптеки, либо имеющуюся домашнюю йогуртную заготовку не старше 3 дней и добавить ее в теплое молоко. Его не следует нагревать более чем до 42 градусов. Дальше останется только накрыть крышкой и обмотать кастрюлю теплым полотенцем. Оставить так на 6 часов. Все, йогурт готов к употреблению.
Сахар добавлять не стоит, так как йогурт в процессе приготовления сам становится немного слаще.