Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам

«Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года. Граждане, указанные выше, должны подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку», — говорится в публикации.

Туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой, при этом двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия в страну в течение 30 дней.

Как подчеркивал министр туризма и земель Харин Фернандо, власти хотят получить больше путешественников из этих семи государств и достичь цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы.

Согласно данным на сайте посольства страны, ранее для россиян визовый сбор составлял 3050 рублей (подача через дипмиссию), 50 долларов (онлайн-оформление) или 60 долларов (по прилете).