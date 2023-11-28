Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя — РИА Новости. Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, сообщил департамент правительственной информации республики.
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя — РИА Новости. Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, сообщил департамент правительственной информации республики.
«Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года. Граждане, указанные выше, должны подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку», — говорится в публикации.
Как подчеркивал министр туризма и земель Харин Фернандо, власти хотят получить больше путешественников из этих семи государств и достичь цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы.
Согласно данным на сайте посольства страны, ранее для россиян визовый сбор составлял 3050 рублей (подача через дипмиссию), 50 долларов (онлайн-оформление) или 60 долларов (по прилете).