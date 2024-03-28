Власти Мексики за 500 тыс. долларов выкупили у частных владельцев древние рукописи ацтеков

Заполучив Кодексы Сан-Андрес-Тетепилько, эксперты смогли подтвердить их подлинность. Затем исследователи выяснили, что в одной из рукописей рассказывается история основания поселения Сан-Андрес-Тетепилко, существовавшего на территории района Истапалапа современного Мехико. Во втором кодексе перечислено имущество церкви Сан-Андрес-Тетепилко. Третий документ, который Мария Кастаньеда де ла Пас называет «жемчужиной в короне», содержит сведения об основании Теночтитлана в XIV веке и список доиспанских тлотиани (титул правителя городов-государств у ацтеков, тепанеков, акольхуас и некоторых других народов), а также рассказывает о прибытии конкистадоров в 1519 году и периоде испанского владычества до 1611 года.