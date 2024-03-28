Власти Мексики за 500 тыс. долларов выкупили у частных владельцев древние рукописи ацтеков

Власти Мексики приобрели три редчайших ацтекских рукописи, которые датируются концом XVI — началом XVII века. Так называемые Кодексы Сан-Андрес-Тетепилько представляют собой пиктографические книги и среди прочего содержат много сведений об истории Теночтитлана — знаменитого города-государства ацтеков, который находился на месте современного Мехико и был разрушен конкистадорами в XVI веке.
Уникальные рукописи долгие годы хранились в одной семье. Кто знает, сколько еще они передавались бы из поколения в поколение, но в 2009 году об их существовании практически случайно узнала от коллеги историк из Севильского университета Мария Кастаньеда де ла Пас. Взглянув на несколько фотографий и цветных копий документов, она поняла, что ей попалось настоящее сокровище.
«Не каждый день сталкиваешься с подобными документами. Я была взволнована и удивлена, потому что документы по истории Теночтитлана очень редки».
Мария Кастаньеда попыталась связаться с владельцами кодексов, но те не были заинтересованы в общении и обнародовании рукописей. Тогда исследовательница обратилась к главе Национальной библиотеки антропологии и истории Бальтасару Брито Гуадарраме и показала ему копии документов. В итоге Брито все-таки убедил владельцев показать ему оригиналы рукописей. Переговоры об их продаже растянулись на годы, но в итоге семья согласилась расстаться с кодексами за 9,5 млн песо (примерно 500 тыс. долларов США), которые были выплачены мексиканским правительством.
Заполучив Кодексы Сан-Андрес-Тетепилько, эксперты смогли подтвердить их подлинность. Затем исследователи выяснили, что в одной из рукописей рассказывается история основания поселения Сан-Андрес-Тетепилко, существовавшего на территории района Истапалапа современного Мехико. Во втором кодексе перечислено имущество церкви Сан-Андрес-Тетепилко. Третий документ, который Мария Кастаньеда де ла Пас называет «жемчужиной в короне», содержит сведения об основании Теночтитлана в XIV веке и список доиспанских тлотиани (титул правителя городов-государств у ацтеков, тепанеков, акольхуас и некоторых других народов), а также рассказывает о прибытии конкистадоров в 1519 году и периоде испанского владычества до 1611 года.
Исследователи продолжат изучать документы и считают, что в дальнейшем они помогут им разгадать многие загадки мексиканской истории.