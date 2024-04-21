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Влад Соколовский сыграл свадьбу

Певец Влад Соколовский сообщил, что сыграл свадьбу с моделью Ангелиной Сурковой.

Соколовский опубликовал снимки и ролики с церемонии бракосочетания. Поклонники, друзья и коллеги поздравили пару с торжеством в комментариях. «Любовь», — написала Суркова.

Соколовский и Суркова устроили электронный фестиваль на террасе клуба в честь свадьбы. Пара продавала билеты на свое торжество за 2500 рублей. Певец заявлял, что никаких подарков им не нужно, главное прийти с хорошим настроением. Также молодожены устроили закрытую вечеринку для друзей и семьи.

Соколовский сделал предложение Сурковой в июле 2022 года через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Певец рассказывал, что они собираются отпраздновать торжество в Италии.

Соколовский признавался, что волновался «как мальчишка» и с трепетом ждал положительного ответа от возлюбленной. По словам Сурковой, она была тронута такими сильными эмоциями Влада и, не раздумывая, согласилась стать его женой.