Влад Соколовский сыграл свадьбу

Соколовский и Суркова устроили электронный фестиваль на террасе клуба в честь свадьбы. Пара продавала билеты на свое торжество за 2500 рублей. Певец заявлял, что никаких подарков им не нужно, главное прийти с хорошим настроением. Также молодожены устроили закрытую вечеринку для друзей и семьи.